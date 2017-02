YouTube Go, Versi Hemat Kuota dari YouTube

WOL – Apakah Anda pernah ingin menonton video di YouTube tapi kuota hampir habis atau jaringan internet di lokasi Anda kurang ideal untuk streaming video? Kini Anda tak perlu lagi khawatir karena Google sudah punya solusinya.

Google baru saja meluncurkan sebuah aplikasi Android bernama YouTube Go, dimana fungsi utamanya adalah membantu pengguna melakukan penghematan dalam mengkonsumsi paket data internet saat menonton maupun berbagi video.

Aplikasi baru ini sudah bisa diunduh. Anda yang berminat kini bisa langsung memilih untuk menontonnya via streaming ataupun mengunduhnya untuk ditonton secara offline tiap kali Anda menemukan sebuah video menarik.

Tak hanya itu, Anda pun kini dapat mengirimkan video offline tersebut ke pengguna YouTube Go lain via hotspot WiFi agar Anda maupun rekan Anda yang dikirimi video sama-sama tak boros kuota, demikian lansir The Next Web.

Setelah Anda mengunduh YouTube Go, halaman muka aplikasi ini bakal menampilkan beragam video yang bisa diunduh untuk ditonton secara offline, akan tetapi susunannya tak akan semenarik video rekomendasi seperti yang terpampang di halaman muka aplikasi YouTube biasa.

Video offline yang diunduh nantinya juga bakal dibatasi dengan tingkat resolusi rendah saja, sementara tingkat resolusi 720p ke atas bakal tak bisa diakses. Sayangnya, YouTube Go baru hanya tersedia secara resmi bagi para pengguna Android di India saja. (wol/aa/inilah/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print