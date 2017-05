Wiraland-FiberStar Hadirkan Konektivitas 1Gbps Di Hunian Wiraland

WOL – Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan segala pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan menjadi salah satu kota tujuan investor.

Tahap pembangunan berjalan Trans-Sumatera yang akan menghubungkan kota-kota di Sumatera, serta menghubungkan pelabuhan, akan menggiatkan perekonomian sehingga tentu prospek properti di Medan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Faktor-faktor inilah yang akan mendorong transformasi Kota Medan sebagai kota bisnis di Sumatera Utara. Tak pelak hal ini akan menjadikan Kota Medan memerlukan fasilitas infrastruktur kelas internasional dalam perkembangannya.

Wiraland Property Group adalah salah satu grup pengembang raksasa yang lihai membaca peluang ini dan serius dalam menggarap properti di Medan. Salah satunya dengan mengambil alih Givency One yang berlokasi di Jalan Gaperta Ujung, Proyek mangkrak yang sebelumnya terbengkalai ini terbukti ternyata malah menjadi primadona khalayak Medan lewat pecahnya omset penjualan yang mencapai Rp250 M dalam kurun waktu setahun.

Berdiri di atas tanah seluas 50 hektar, Givency One merupakan kawasan cluster yang memiliki rencana pembangunan sebanyak 1.000-an unit rumah dalam 3 tahap. Tahap l telah siap huni. Adapun tahap II yang diakomodir lewat 7 tipe Rumah Contoh ternyata mampu menyedot perhatian khalayak Medan sebagai tipe hunian idaman. Tak ketinggalan. penjualan kavling rumah mewah yang berada dalam kawasan Tahap lll ditawarkan sebagai model investasi terbaru mulai awal 2017.

Hunian elit berkonsep kontemporer ini menghadirkan fasilitas seperti kolam renang indoor, club house, taman bermain anak, area hijau, pavilion BBQ dengan dilengkapi sistem keamanan 24 jam yang canggih. Untuk melengkapi fasilitas ekslusifnya, Givency One bekerjasama dengan FiberStar dalam menghadirkan fasilitas jaringan koneksi fiber optik 1Gbps.

“FiberStar menerapkan solusi berbasis Fiber Optik dengan konsep Net Netralitas, sehingga memungkinkan berbagai penyedia layanan konten (lSP, TV berbayar, telephony) dapat dengan mudah memberikan layanannya bagi pemilik dan penghuni Givency One. Di samping itu, manfaat yang kami berikan kepada pemilik dan penghuni di dalam kawasan adalah kebebasan untuk memilih penyedia layanan sesuai dengan keinginannya,” tutur Ade Roy Siagian selaku Head of West Region FiberStar.

Jaringan Fiber Optik merupakan faktor utama dalam menyiapkan ekosistem digital di dalam sebuah kawasan, yang dapat digunakan dalam penerapan Internet Of Things (ioT) sebagai penyokong kehidupan sehari-hari penghuni dan pemilik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kenyamanan hidup penghuni dan secara otomatis meningkatkan daya saing properti di pasar.

Thomas Dragono, Commerce Director FiberStar juga menambahkan, dengan hadirnya Fiber Optik dengan kapasitas sampai dengan 1 Gbps untuk tiap unit rumah akan meningkatkan daya saing property, serta kebebasan pemilihan content provider tentunya akan menghadirkan kenyamanan tersendiri bagi para penghuni.

“Kerjasama FiberStar dengan Wiraland tidak hanya berhenti sampai di kawasan Givency One saja, kedua belah pihak telah sepakat untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan Smart Community/ Smart Neighborhood di seluruh kawasan Wiraland. Hal ini tentunya akan berdampak positif dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Medan pada umumnya,” ujarnya.

Dengan demikian, tambah Jenny Lok selaku Director of Sales Wiraland Property Group, maka perumahan berkonsep smart city yang disupport oleh teknologi terpilih yakni Fiber Optik dengan layanan jaringan internet tercepat dan terbesar sampai dengan 1 Gbps di setiap unit rumah Givency One, akan memberikan nilai plus tersendiri bagi konsumen dan customer Givency One.(wol/rls/data1)

