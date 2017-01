Willix : Bisnis E-Commerce Menjanjikan

WOL – Willix Halim, pria keturunan Tionghoa berdarah Medan ini menilai bahwa bisnis E-Commerce adalah bisnis yang menjanjikan.

Menimbah ilmu selama 15 tahun dan bekerja di Australi, Willix terus memperkuat dan membangun Indonesia digital landscape yang lebih maju.

Lulusan The University of Melbourne di dua bidang, yakni Bachelor of Engineering (Robotics) dan Bachelor of Computer Science ini, membuatnya tekada untuk mengembangkan di Medan.

“Orang Indonesia adalah orang pintar, orang yang memiliko banyak wawasan, apalagi melihat para penggiat-penggita teknologi. Oleh karena itu bisnis E-Commerce itu adalah bisnis yang sangat menjajikan jika dijalankan dengan serius,” tutur Willix, Chief Operating Officer (COO) di Bukalapak.

Karena memang dunia digital di Indonesia semakin berkembang, hal itu ditandai dengan banyaknya e-commerce dan bermunculannya star-up di berbagai daerah, khususnya di Ibukota.

“Itulah yang membuat saya bergabung dengan salah satu bisnis E-Commerce yakni Bukalapak dan mengembangkan bersama CEO nya sampai sekarang,” kata Willix.

Di Bukalapak juga terus dilakukan penguatan dari segala sisi, baik itu teknologi maupun sistem pelayanan, karena di Bukalapak inikan sebagai wadah bagi para masyarakat yang akan memasarkan usaha ataupun barang barangnya.

“Jadi menurut saya, dalam membangun sebuah E-Commerce harus diniatkan dan kita memang memiliko passion kesitu, karena ketika akan memulai, kita juga telah memikirkan apa yang akan kita buat,” pungkas Willix. (wol/eko/data2)

