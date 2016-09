Trump: Kepemimpinan Putin Jauh Lebih Baik Dibanding Obama

NEW YORK – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membandingkan antara kepemimpinan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan, Putin merupakan pemimpin yang lebih baik dibandingkan Obama.

“Presiden Rusia merupakan pemimpin yang jauh lebih baik dari presiden kami (Obama),” ujar Trump, sebagaimana dilansir BBC, Kamis (8/9/2016). Komentar ini dilontarkan Trump setelah pihak Pentagon menuduh Rusia sebagai penyebab tidak stabilnya kondisi global saat ini.

Pujian Trump itu disebabkan Putin dinilai dapat mengontrol negara dengan lebih baik. “Saya kira ketika dia (Putin) memanggil saya sebagai seorang yang brilian, saya terima pujian tersebut. Putin memiliki kontrol yang luar biasa terhadap negaranya,” ungkap Trump.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah forum yang dihadiri oleh sebagian besar veteran. Dalam acara tersebut dibahas skandal e-mail kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Selain mengkritik Hillary, Trump juga mengatakan memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Rusia dan Presiden Putin.