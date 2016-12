TERPOPULER: Rupiah Tetap Terjaga hingga Akhir 2016

JAKARTA – Menjelang tutup tahun biasanya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di Indonesia akan mengalami peningkatan. Pasalnya banyak pihak yang memerlukan dolar di akhir tahun. Misalnya untuk pembayaran utang-utang perusahaan yang harus dibayar dengan dolar AS. Selain itu banyak masyarakat yang membutuhkan dolar AS untuk pergi ke luar negeri.

Jika tak dipersiapkan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan pelemahan terhadap mata uang rupiah. Namun Analis Mandiri Reni Putri menyatakan bahwa negara sudah mengantisipasinya.

Menurut dia cadangan devisa negara masih cukup baik untuk menjaga kondisi rupiah agar tidak mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar akibat tingginya permintaan akan dolar AS di akhir tahun.

“Jika kita lihat posisi cadangan devisa kita juga masih tinggi, dana usaha untuk menjaga stabilitas rupiah juga masih terjaga sampai saat ini,” katanya dihubungi Okezone di Jakarta.

