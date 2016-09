Rupiah Stagnan di Rp 13.256 Per Dollar AS

JAKARTA, WOL – Rupiah masih bergerak stagnan cenderung menguat di hadapan dollar AS. Di pasar spot, pukul 10.28 WIB nilai tukar rupiah ke 13.256 per dollar AS atau menguat tipis 0,10% dari hari sebelumnya Rp 13.269 per dollar AS.

Senasib, rupiah pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) ke Rp 13.261 per dollar AS atau menguat tipis 0,06% dari hari sebelumnya Rp 13.269 per dollar AS.

Asal tahu saja, dollar terpeleset setelah rilis data manufaktur Agustus Amerika Serikat (AS) yang di luar dugaan kontraksi. Memunculkan keraguan terhadap kekuatan pertumbuhan ekonomi AS menjelang rilis data tenaga kerja.

Indeks dollar merosot ke 95,664, meskipun masih di atas level terendah pekan ini 95,479. Dollar merosot ke ¥ 103,35 setelah naik setinggi ¥ 104,00, level tertinggi dalam satu bulan pada Kamis.

Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam laporannya menyebutkan indeks manufaktur (PMI) tercatat 49,4, menurun 3,2 poin dari angka Juli di 52,6.

(kontan)

