Rupiah Menguat, IHSG Melemah

MEDAN, WOL – Rupiah menguat sedangkan IHSG kembali melemah. Nilai tukar Rupiah yang ditransaksikan antar bank berdasarkan data Jakarta Inetrbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada Selasa (15/2) diperdangangkan sama dengan sebelumnya Rp13.330.

Di pasar spot nilai tukar Rupiah bergerak menguat dibandingkan dengan sebelumnya. Rupiah yang sebelumnya ditutup Rp13.324 per US Dollar dibuka menguat Rp13.308. Terpantau sampai Selasa sore nilai Rupiah bergerak menguat di kisaran Rp13.311.

Penguatan yang terjadi Rupiah ini terjadi menjelang Pilkada serentak di Indonesia dan pernyataan Ketua The Fed Jannet Yellen pada Selasa malam. Yellen akan memberikan pernyataan mengenai prospek ekonomi dan kebijakan moneter di hadapan komite ekonomi gabungan di Washington DC. Publik masih menunggu pernyataan Yellen terkait dengan tingkat suku bunga yang direncanakan naik pasca Trump menjabat sebagai Presiden. Demikian hal ini disampaikan Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin.

Pernyataan yang akan disampaikan Yellen nantinya merupakan pernyataan pertamanya setelah Trump resmi menjabat sebagai Presiden.

“Selain menunggu pernyatan Ketua The Fed Jannet Yellen, Publik juga menunggu dirilisnya data ekonomi AS seperti indeks harga produsen. Indeks harga produsen diperkirakan akan tetap sama dengan sebelumnya yaitu 0,3 persen. Jika dilihat dari perkiraan maka indeks harga produsen ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan US Dollar,” tuturnya.

Namun pernyataan Ketua The Fed, Jannet Yellen, nantinya yang memberikan dampak yang besar pergerakan US Dollar terhadap mata uang lainnya termasuk Rupiah.

Gunawan menambahkan, Berbeda dengan Rupiah yang mengalami penguatan namun IHSG kali ini kembali melemah pasca penguatannya kemarin. IHSG yang sebelumnya dapat menembus level 5400 yang akhirnya ditutup menguat namun kembali melemah diperdagankan pada hari Selasa (15/2).

“IHSG yang sebelumnya ditutup 5409,55 dibuka melemah sampai 5402,55. IHSG sempat tertekan sampai 5370,49. Setelah seharian terus diperdagangkan di zona merah yang akhirnya ditutup melamah sebesar 28,8 poin menjadi 5380,67 atau 0,534 persen. Memerahnya HISG di hari ini karena aksi ambil untung investor,” tutupnya.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

