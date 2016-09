Rupiah Menguat di Rp 13.150 Per Dollar AS

JAKARTA, WOL – Rupiah kembali menguat di hadapan dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, pukul 10:15 WIB rupiah ke Rp 13.150 per dollar AS menguat 0,05% dari sebelumnya Rp 13.156 per dollar AS pukul 10:15 WIB

Senada, mengacu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) rupiah ke Rp 13.162 per dollar AS atau menguat 0,27% dari sebelumnya Rp 13.197 per dollar AS.

Putu Agus Pransuamitra, Researsh and Analyst PT Monex Investindo Futures menuturkan,rupiah menguat cukup tajam setelah data tenaga kerja AS bulan lalu turun ke angka 151.000 dari sebelumnya 275.000.

Tingkat pengangguran pun tetap di level 4,9% sehingga membuat dollar AS tertekan dan mengangkat rupiah. “Data AS membuat peluang kenaikan suku bunga The Fed bulan September menjadi semakin tipis,” ujar Putu.

Pagi ini, Bloomberg Dollar Spot Index terkoreksi ke level terlemah satu pekan karena Aussie menguat untuk hari kelima, merupakan kemenangan beruntun terpanjang dalam enam bulan.(kontan)

