Putin Harap Trump Dapat Perbaiki Hubungan AS-Rusia

MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, ia berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat membantu memperbaiki hubungan AS-Rusia. Putin menuturkan harapannya itu usai hubungan AS-Rusia semakin memburuk akibat Presiden Barack Obama memutuskan untuk mengusir 35 Diplomat Rusia.

Sebagaimana dikutip dari ITV, Sabtu (31/12/2016) Putin menyampaikan hal itu dalam pesan selamat Tahun Baru yang ia sampaikan kepada Trump.

Semenjak Obama mengklaim bahwa Rusia terlibat dalam peretasan pemilihan Presiden AS, hubungan Negeri Paman Sam dan Negeri Beruang Merah mulai meregang. Namun puncak dari ketegangan itu terjadi ketika beberapa hari yang lalu, Obama memerintahkan pengusiran pada Diplomat asal Rusia bahkan Kementerian Luar Negeri AS memberikan status pada 35 diplomat itu sebagai persona non grata.

Keputusan pengusiran itu membuat Rusia geram dan sempat menyerukan akan membalas AS. Namun dengan kepala dingin, Putin menegaskan ia tidak akan mengusir para Diplomat AS dari Rusia.

Putin menyerukan, ia akan menunggu pelantikan Trump sebelum memutuskan langkah selanjutnya. “Kami tidak akan mengusir siapa pun. Sambil menunggu langkah balasan yang tepat, kami tidak akan turun ke tingkat ‘dapur’. Langkah selanjutnya menuju pemulihan hubungan Rusia-AS akan dibangun atas dasar kebijakan pemerintahan Donald Trump,” ujar Putin.