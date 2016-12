Prabowo Akan Turun Langsung Kampanyekan Anies-Sandi

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana akan turun langsung dalam kegiatan sosialisasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebelumnya, Sandi bertemu dengan Prabowo di Hambalang pada Sabtu siang.

“Betul, Pak Prabowo akan turun langsung dan dia akan menegaskan kenapa warga harus memilih Anies-Sandi,” kata Sandi saat menyambangi warga Bintaro Jakarta Selatan, Sabtu (24/12/2016).

Sandi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengungkapkan, bahwa Prabowo juga menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pertemuan tertutup tadi, kata Sandi, tak ada tugas khusus apapun dari sang ketua umum. Dirinya hanya diingatkan untuk terus semangat dan harus dekat dengan masyarakat kecil.

“Tak ada target apapun. Pokoknya kita (Anies-Sandi) harus tetap all out,” ujar Sandi.

Meskipun Prabowo turut serta dalam kampanye paslon tersebut, Sandi menuturkan bahwa tak akan ada perubahan pola dan strategi dalam kampanye ke depannya.

“Pendukung Prabowo per hari ini pendukungnya sudah berikan simpati ke Anies-Sandi tapi belum secara all out jadi itu akan kira selesaikan di dua minggu pertama bulan Januari,” tutupnya.

