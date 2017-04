PLTP Sarulla Resmi Beroperasi, Komisi VII Minta Pemanfaatan Panas Bumi Dimaksimalkan

MEDAN, WOL – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla resmi beroperasi untuk membantu kondisi pembangkitan listrik di Sumatera Utara, sebagaimana dikatakan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.

“Dengan beroperasinya PLTP kita harapkan pemanfaatan energi panas bumi dimanfaatkan maksimal,” ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, yang membidangi energi dan lingkungan hidup berbicara kepada wartawan di Medan melalui sambungan telefon dari Jakarta, Selasa (18/4). Dia sudan melakukan kunjungan ke Sarulla akhir pekan lalu.

Gus mengatakan PLTPN Sarulla dikembangkan di dua lokasi yaitu di Proyek Silangkitang (SIL) dengan kapasitas pengembangan 1×110 MW (unit 1) dan Proyek Namora Langit (NIL) dengan kapasitas pengembangan sebesar 2×110 MW (unit dua dan tiga).

Gus Irawan Pasaribu yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI menegaskan bila semua berjalan sesuai rencana kapasitas pengembangan PLTP Sarulla unit 1, 2 dan 3 akan mencapai 3×110 MW.

Saat mengunjungi lokasi itu, Gus menyatakan ada beberapa sisi positif yang dikelola karena merupakan skema kontrak operasi bersama antara PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan Sarulla Operation Limited (SOL) sesuai amandemen kedua KOB dan energy sales contra (ESC) yang 14 April 2013.

SOL merupakan konsorsium yang terdiri dari PT Medco Power Energi Indonesia, Itochu Corporation (Jepang), Inc dan Ormat International Inc (USA). Proyek dengan investasi 1,6 miliar dolar AS tersebut, menurut Gus, menjadi bukti ketertarikan investor swasta berinvestasi di sektor energi baru terbarukan.

Menurut Gus Irawan Pasaribu, kehadiran PLTP Sarulla sangat dibutuhkan untuk mengurangi defisit listrik di Sumut. “Dengan beroperasinya PLTP Sarulla ini harusnya bisa membantu PLN yang masih kesulitan mengatasi pemadaman bergilir,” tuturnya.

Dia mengatakan investor sektor pembangkitan listrik masih terbuka hingga proyek 35.000 MW terealisasi. “Tapi menariknya adalah pembangkitan PLTP Sarulla ini yang sumbernya dari panas bumi. Dengan sumber energi dari panas bumi, berarti pembangkit ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah lewat kementerian ESDM menghadirkan energi baru terbarukan,” jelasnya.

Gus mengatakan pemanfaatan sumber panas bumi ini sebenarnya harus terus digali. “Karena ini energi baru terbarukan. Kalau misalnya tidak kita manfaatkan sekarang berarti kita kehilangan waktu menggunakannya. Berbeda dengan sumber energi dari minyak bumi yang habis dipergunakan. Kalau panas bumi, andai tak dimanfaatkan berarti kita yang rugi,” tuturnya.

Gus mengatakan diketahui bahwa cadangan panas bumi di Indonesia cukup tinggi mencapai 30 GW baru dimanfaatkan sekitar 1.500 MW atau sekitar lima persen. “Semenjak Menteri ESDM baru ditangani Ignasius Jonan saya melihat perkembangannya lebih positif. Ini memang harus dipush terus pembangungan pembangkit listrik panas bumi,” ujarnya lagi.

DPR RI, kata Gus Irawan, mendukung upaya pemerintah melalui pelaksanaan SOM (senior officals meeting) hingga mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah tentang pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung. Dalam pertemuan SOM, jelasnya, disepakati tujuh hal tentang dukungan terhadap proyek geothermal (panas bumi).

Tentu saja harapannya, kata dia, pemanfaatan sumber energi baru ini ikut mengatasi pemadaman listrik yang selalu terjadi di Sumut. “Jadi dua hal sekaligus membantu masyarakat Sumut. Pertama pemanfaatan energi terbarukan, kedua menjadi bagian penting tambahan daya di Sumut,” ucap Gus.

Gus memang mengharapkan semakin banyak pengembangan sumber energi terbarukan yang membantu pasok listrik di Sumut.

“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menambah pasokan baru. Makanya Komisi VII DPR-RI mendukung pembangunan pembangkit listik dimanapun asal sesuai dengan amdal dan kajian komprehensif,” kata politisi Gerindra ini.

Faktanya, target 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah bisa gagal kalau tidak ada pembangunan mesin pembangkit baru. “Coba kalau kita akumulasi sekarang berapa jumlah mesin pembangkitan yang dibangun untuk proyek 35.000 MW. Sepertiganya pun belum ada. Kalau presiden hanya meresmikan proyek listrik kecil-kecilan otomatis tak akan banyak membantu. Bahkan target 35.000 MW bisa gagal,” tutupnya. (wol/ags/min/data2)

