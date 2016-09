Mereka yang Hadir dalam Peringatan 15 Tahun Tragedi 9/11

NEW YORK – Amerika Serikat akan memperingati 15 tahun Tragedi 11 September (9/11) pada pekan ini. Nama-nama ribuan korban yang meninggal akan dibacakan dalam upacara peringatan di Ground Zero, dekat lokasi penyerangan di Menara Kembar World Trade Center, New York pada Minggu pagi waktu setempat.

Sementara itu, Presiden Barack Obama akan menghadiri prosesi serupa di Pentagon. Mengingat acara ini diadakan di tengah-tengah momentum pemilu, kedua capres dari Demokrat dan Republik juga dijadwalkan turut hadir dalam upacara peringatan ini.

“Minggu (11 September waktu AS) ini, kita akan sekali lagi mengenang para korban tragedi (9/11). Kita akan selalu berdiri bersama para korban selamat yang masih menanggung trauma dan luka dari kejadian hari itu. Dalam menghadapi terorisme, cara kita merespons sangat penting,” serunya jelang peringatan serangan 9/11 di AS, seperti disitat dari ABC, Minggu (11/9/2016).

Seperti biasa, akan ada enam kali momen mengheningkan cipta, terhitung sejak pukul 08.46. Tanda waktu pertama sekali pesawat American Airlines 11 menabrak menara utara WTC. Bersamaan dengan itu, gereja-gereja di New York diminta untuk mendentangkan loncengnya.

Berlanjut pada pukul 09.03, ketika penerbangan AA 175 menghantam menara selatan WTC. Pesawat ketiga, AA 77 mengarah ke Pentagon pada pukul 09.37. Orang-orang juga mengheningkan cipta pada pukul 09.59 saat menara selatan WTC roboh. Pukul 10.03 ketika penerbangan AA 93 jatuh di ladang dekat Shanksville, Somerset, Pennsylvania. Diakhiri dengan runtuhnya menara utara WTC pada pukul 10.28.

Dari Pentagon, Obama selanjutnya akan memimpin pengheningan cipta di Gedung Putih, Washington DC. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mantan Presiden AS George Walker Bush dikabarkan tidak ikut hadir dalam upacara peringatan 9/11 tahun ini, baik di New York maupun di Washington.

Serangan teroris pada 11 September 2001 terjadi semasa Bush menjabat di Oval Office. Dia saat itu sedang menghadiri sebuah kelas, membacakan dongeng untuk anak-anak di Sekolah Sarasota, Florida.

Sampai pesawat American Airlines 175 menghantam lantai 77 dan 85 menara selatan WTC dibisikkan ajudannya pada 09.05, politisi Republik tersebut berusaha tetap tenang. Bush tiba di Gedung Putih pada malamnya dan menyampaikan pidato bahwa Amerika Serikat telah diserang pada pukul 20.30. Saat itu, tiga gedung di kompleks WTC hancur dan jumlah korban hampir 3.000 orang.