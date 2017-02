Lihat Kegiatan Obama Setelah Pensiun

WOL – Seperti diketahui, Barack Obama telah menyerahkan kursi kepresidenannnya kepada Donald Trump. Lantas,bagaimana kegiatan Obama saat ini?

Seperti dikutip akun twitter @Phil_Lewis saat ini Obama sedang berlibur bersama sang istri di British Virgin Island.

Dalam video berdurasi 13 detik ini terlihat Obama tampak santai mengenakan kaos gelap dan kacamata hitam, celana pendek, sendal jepit. Yang menarik, ia mengenakan topi terbalik layaknya anak muda.

Sementara itu, sang istri juga mengenakan celana pendek dan sendal jepit. Obama pun tersenyum ke arah kamera dan melambaikan tangannya.

“Selamat berlibur Pak,” ujar @Phil_Lewis. Hingga kini, video tersebut di retweet 96 ribu lebih dan disukai lebih dari 193 ribu netizen. (suara/ags/data2)

Berikut Videonya;

Obama's on vacation with the hat backwards. He's never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 1, 2017