Lagi, Bom Meledak di Dekat New York

NEW JERSEY – Sebuah bom meledak di dekat Stasiun Kereta Elizabeth, New Jersey pada Senin pagi waktu setempat saat coba dijinakkan dengan menggunakan robot. Lokasi ledakan ini tidak jauh dari peristiwa bom New York yang terjadi akhir pekan lalu.

Selain bom yang meledak tersebut, polisi juga menemukan empat benda mencurigakan lainnya yang diduga bom di sekitar lokasi. Diwartakan Reuters, Senin (19/9/2016), alat peledak yang ditemukan di Stasiun Elizabeth ditinggalkan dalam sebuah tas punggung di tempat sampah. Tas punggung itu berisi lima benda diduga bom yang berjatuhan saat dikosongkan. Robot yang digunakan tim gegana untuk menjinakkan bom justru memicu ledakan. Tidak ada yang terluka dalam ledakan itu.

“Saya tidak dapat membayangkan jika kelima (bom) meledak di saat yang bersamaan. Korban jiwa akan sangat besar jika ada kejadian itu,” kata Wali Kota New Jersey Christian Bollwage.

Ini adalah ledakan ketiga yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dalam dua hari terakhir itu. Sebelumnya sebuah bom pipa meledak di Jersey Shore, New Jersey pada Sabtu pagi yang diikuti dengan ledakan di Manhattan, New York yang melukai 29 orang pada malam harinya.