Komisi VII Setuju Asumsi Makro Sektor Energi di APBN 2018

MEDAN, WOL – Komisi VII DPR RI sudah menyetujui asumsi makro sektor energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 setelah baru-baru ini menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Salah satu topik dalam raker ini yang disepakati adalah tiga poin asumsi makro yang berkaitan dengan sektor energi, kata Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup kepada wartawan melalui sambungan telefon dari Jakarta, Senin (9/10).

Memang awalnya, kata Gus Irawan, sempat terjadi perbedaan pendapata terutama pada lifting (produksi minyak). “Lifting ada yang sampaikan beda-beda karena ada peluang meningkatkan, makanya pandangan teman-teman fraksi untuk harga memang uncontrolable tentu lebih moderat,” ucapnya.

Gus Irawan menegaskan saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Asumsi Dasar dan Pagu Indikatif sektor ESDM dalam Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Dia mengatakan Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Kementerian ESDM terkait harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), yakni sebesar 45 hingga 50 dolar AS per barel.

Untuk produksi (lifting) minyak dan gas bumi (migas), kata dia, diasumsikan naik dari APBN 2017, yakni 1.965 ribu barel setara minyak per hari (Barrel Oil Equivalent Per Day/BOEPD), menjadi 1.965 sampai 2.050 ribu BOEPD. Lifting migas tersebut terdiri dari produksi minyak 771-815 ribu barel per hari (Barrel Oil per Day/BOPD) dan produksi gas bumi sebesar 1.194-1.235 ribu BOEPD.

Demikian pula, kata Wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI ini, disetujui volume Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi, di mana volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disepakati sebesar 15,44-16,26 juta kilo liter (kl) dan LPG 3 kilogram (kg) berada pada kisaran 6,952-7,004 juta ton. Volume BBM bersubsidi terdiri dari minyak tanah 0,59-0,64 juta Kl dan minyak solar sebesar 14,85-15,62 juta Kl.

Selain itu, menurutnya, dalam usulan kementerian tentang besaran subsidi yang diberikan untuk minyak solar dan listrik. Subsidi tetap minyak solar (gasoil) diusulkan sebesar Rp 500-1.000 per liter. Sementara subsidi listrik sebesar Rp 52,66 triliun -Rp56,77 triliun. “Untuk subsidi listrik, saya kira tidak banyak berubah. Subsidi ini untuk 23,2 juta pelanggan 450 VA dan 4,1 juta pelanggan rumah tangga 900 VA yang miskin dan rentan miskin,” kata dia.

Besaran subsidi listrik tersebut diperuntukkan bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan R1-900 rumah tangga miskin. Besaran subsidi listrik yang diusulkan tersebut pun disetujui oleh para anggota Komisi VII DPR RI.

Gus Irawan menambahkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ESDM Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6,527,27 miliar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Komisi VII DPR RI, kata dia, menyetujui usulan Kementerian ESDM terkait pagu indikatif, yang terdiri dari 42 persen belanja publik fisik, 39 persen belanja aparatur, dan 19 persen belanja publik non-fisik.

Komisi VII DPR RI, menurutnya, telah menerima penjelasan pagu indikatif dari Kementerian ESDM pada RAPBN TA 2018. (wol/ags/min/data1)

