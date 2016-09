Komisi VII Desak PLN Realisasikan Marine Vessel Machine di Belawan

MEDAN, WOL – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mendesak jajaran PLN untuk merealisasikan marine vessel machine (mesin pembangkit listrik apung) berkapasitas 220 MW yang harus ditempatkan di Belawan.

Gus menyikapi hal itu terkait kapasitas listrik Sumut yang saat ini dalam istilah dia masin ‘on-off-on-off-on-off’. Gus Irawan yang membidangi energi dan lingkungan hidup di DPR-RI mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Rabu (21/9).

“Soal listrik sebenarnya saya pun harus ikut meminta maaf kepada masyarakat Sumut. Sebab saya kan di komisi energi yang berhubungan langsung dengan PLN. Yang saya tahu kita masih sering menghadapi pemadaman pada waktu-waktu tertentu,” jelasnya.

Gus mengatakan saat ini sebenarnya pasok listrik Sumut sudah tidak lagi defisit karena ada cadangan enam persen. “Tapi seperti yang sering saya ungkapkan cadangan pasok listrik itu idealnya 30 persen. Artinya dengan kondisi saat ini begitu ada masalah di satu pembangkit maka otomatis daya kita minus. Oleh karenanya saya paksakan betul, saya dorong agar PLN segera menambah pasokan,” tuturnya.

Menurutnya, akhir tahun nanti Sarulla Geothermal akan beroperasi dengan daya sekira 110 MW tapi belum menjadi cadangan ideal. “Saya bilang ke PLN kejar itu target. Agar listrik kita bebas pemadaman. Bukan hanya pembangkit yang di Sarulla, saya malah memberi mereka tekanan agar segera mendatangkan marine vessel machine atau pembangkit listrik apung yang dalam enam bulan sejak pemasangan sudah bisa beroperasi,” tuturnya.

“Kalau PLN terlalu berharap dengan pembangunan pembangkit lihatlah geothermal Sarulla akan membutuhkan waktu lama. Belum lagi panas bumi yang di Sorik Merapi Mandailing Natal. Sampai sekarang pun wujud panas bumi di Madina itu belum kelihatan,” jelas gus.

Menurutnya, PLN memang sudah menjanjikan marine vessel machine sudah akan ada di Belawan dan beroperasi per Desember sebesar 220 MW. “Jika masuk sistem tentu akan sangat membantu. Saya fikir PLN harus merealisasikan ini dengan segera,” tambah Gus yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI.

“Kenapa masyarakat Sumut harus menahankan kondisi ini hingga enam atau tujuh tahun lagi. Kita tidak maulah gelap-gelapan terus. Dan saya fikir itu pun nanti masih kurang. karena kita punya habit menggunakan daya listrik yang tersedia terus meningkat,” katanya.

Dia mencontohkan misalnya saat Sarulla nanti masuk sistem, sebentar saja akan habis kapasitasnya. “Yakinlah sebentar saja yang masuk itu akan terserap masyarakat. Apalagi surplus enam persen yang sekarang kan hanya daya yang tersedia pada beban puncak. Padahal masih banyak masyarakat masuk daftar tunggu menunggu sambungan baru. Bahkan akan lebih banyak lagi orang yang butuh listrik namun belum masuk di daftar tunggu,” ujarnya.

Sebagian masyarakat berfikir jika antrian sudah banyak mereka tak mau masuk daftar tunggu namun saat listrik sudah tersedia mereka berharap mendapatkan sambungan baru. “Itu soal daftar tunggu. Kemudian kita juga bisa perhatikan, biasanya satu keluarga kecil butuh listrik 450 kVA saja. Begitu gaji si kepala keluarga naik, dia akan beli kulkas, kemudian beli ac. Akibatnya apa? Konsumsi listrik akan meningkat,” tuturnya.

Gus membandingkan konsumsi listrik masyarakat Indonesia malah seperlima dibawah Malaysia. “Padahal pendapatan per kapita mereka besar dan jumlah penduduknya lebih sedikit. Pendapatan per kapita kita kan 4.000 dolar AS ya, sementara Malaysia 8.000 dolar AS.”

“Nah konsumsi listrik kita seperlima di bawah Malaysia. Artinya apa? Bisa dibayangkan kalau nanti pendapatan perkapita masyarakat Indonesia terus meningkat maka konsumsi listriknya akan seperti Malaysia juga,” tutur Gus.

“Saya membandingkan itu sebagai indikator sesungguhnya kita butuh listrik yang sangat besar. Karena kondisi faktual sekarang pemadaman masih sering terjadi. Memang data PLN soal kebutuhan tidak salah. Tapi orang yang butuh tapi belum terdata seperti listrik industri saya yakin masih banyak sekali,” jelasnya.

Gus memahami karena terbatasnya energi listrik PLN membuat perusahaan besar terpaksa membuat pembangkit sendiri dengan tenaga diesel. “Bayangkan kemudian itu akan membuat daya saing mereka merosot karena konsumsi listrik atau energi boros sekali,” kata dia.

Menurutnya, tidak ada satu daerah bisa maju kalau tidak didukung infrastruktur memadai terutama listrik. “Kalau pun misalnya di Sumut dan Medan masih banyak industri terkendala listrik coba sampaikan mereka surati saja kami di Komisi VII agar ada kondisi ideal mengatasinya,” tambah Gus.

Walaupun di awal sebenarnya Gus berpendapat pemasangan listrik apung di Belawang cukup dengan 220 MW tapi sebenarnya jika dibutuhkan malah ada yang bisa memasang hingga 500 MW. “Jadi untuk apa tanggung sebenarnya. Kalau kita masih butuh listrik besar ya datangkan saja sekalian yang 500 MW,” ujarnya. (ags/min)

