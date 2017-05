Jokowi Upayakan Peningkatan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong

HONG KONG – ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying guna membicarakan masalah perlindungan tenaga buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Drawing Room Government House Hong Kong itu, keduanya menandantangani nota kesepahaman bersama terkait upaya perlindungan BMI yang bekerja di Hong Kong.

“Saya menyambut baik adanya nota kesepahaman ini untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh migran Indonesia,” kata Jokowi di lokasi, Senin (1/5/2017).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira 30 menit itu, Jokowi menerangkan, bahwa ‎terdapat sekira‎ 172.826 warga negara Indonesia (WNI) yang kini bermukim di Hong Kong dan berkontribusi terhadap perekonomian di daerah administratif tersebut.

Tak lupa, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Hong Kong yang telah melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong.

“Saya mengucapkan terima kasih atas upaya Yang Mulia dalam melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong. Saya yakin bahwa Yang Mulia akan terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga negara kami,” ujarnya.

Sementara itu, ‎Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong. Ia berharap, hubungan yang diperkuat tersebut tidak hanya berhubungan dengan pemerintahan melainkan juga hubungan bisnis antarkedua negara.‎

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan people to people,” papar Chun-Ying.

Chun-Ying melanjutkan, ‎sektor perdangan dan investasi merupakan hal penting yang perlu terus ditingkatkan lantaran posisi Hong Kong yang berhubungan dengan China daratan dan dunia. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap BMI.

“Indonesian workers are part of our community,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Hong Kong saat ini merupakan penyumbang investasi asing terbesar ke-4 di Indonesia. Nilai investasi Hong Kong di Indonesia tercatat sebesar USD 2,25 miliar pada tahun 2016, meningkat lebih dari dua kali lipat nilai investasi pada tahun 2015 sebesar USD 691,2 juta.

“Pemerintah Indonesia berkeinginan melanjutkan perbaikan iklim usaha yang kondusif, untuk itu saya berharap Yang Mulia dapat mendorong sector bisnis di Hong Kong untuk berinvestasi di proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa,” terang Jokowi.

Di bidang perdagangan, total nilai perdagangan kedua belah pihak meningkat dari USD3,87 milyar pada tahun 2015 menjadi USD 3,91 milyar di tahun 2016. Presiden Jokowi berharap dengan berdirinya Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) di Jakarta akan berkontribusi terhadap meningkatnya transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Hong Kong, termasuk investasi sektor industri kreatif Hong Kong ke Indonesia.

“Saya juga menyambut baik tercapainya ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement yang akan ditandatangani oleh menteri ekonomi negara anggota ASEAN dan Hong Kong pada semester kedua tahun ini,” imbuhnya.

Di akhir pertemuan, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman bersama di bidang kebudayaan. “Saya yakin perjanjian ini dapat memperkuat kerja sama di bidang seni dan budaya, meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian dalam hubungan pertemanan antar warga negara kita,” tukasnya.

Jokowi Kembali ke Tanah Air

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 1 Mei 2017 pukul 18.15 WIB. Presiden dan Ibu Iriana kembali ke tanah air setelah melakukan lawatan ke Filipina dan Hong Kong selama empat hari.

Di Filipina, Presiden melakukan kunjungan kenegaraan, menghadiri KTT ASEAN ke-30 di Manila dan meresmikan rute pelayaran Ro-Ro Davos-Bitung.

Sementara di Hong Kong, Presiden dan Ibu Iriana bertemu dengan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Hong Kong. Agenda lainnya di antaranya adalah bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Chun-Ying Leung, Museum Madame Tussauds dan bertemu pebisnis.

Turut menyertai Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan dari Hong Kong menuju Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Brigjen TNI (Mar) Suhartono, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

