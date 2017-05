Jelang Ramadhan, Komoditas Pangan Masih Fluktuatif

MEDAN, WOL – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, sejumlah harga kebutuhan pangan sebagian memang sudah mengalami kenaikan. Namun harga masih terbilang fluktuatif atau tidak stabil.

Untuk bawang putih masih bertahan mahal sejauh ini di kisaran Rp40 ribu per kilogramnya. Sementara itu, dalam 4 hari terakhir harga daging ayam mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Di hari Sabtu pekan lalu harga daging ayam bertengger di kisaran Rp28 ribuan per kilogram, menjadi Rp30 ribu per kilogram saat ini.

Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, Selasa (16/5), mengatakan bahwa kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya juga terjadi. Harga beras kuku balam super juga mengalami kenaikan Rp100 per kilogram. Hanya saja kenaikan harga sebesar Rp100 ini tidak langsung dinaikkan oleh pedagang.

“Artinya kenaikan harga tersebut tidak langsung disesuaikan oleh sejumlah pedagang di pasar. Selain harga-harga tersebut, ada juga sejumlah komoditas cabai yang harganya kembali mengalami kenaikan di atas Rp20 ribu per kilogram. Meski demikian harga cabai ini masih dalam rentang harga yang dinilai murah, karena di bawah Rp25 ribu per kilogramnya,” tutur Benjamin.

Meski demikian, kata Benjamin, kenaikkannya jika diikuti kenaikan bahan pokok lainnya maka akan mengurangi daya beli masyarakat di Ramadhan hingga Idul Fitri.

“Selain itu, berdasarkan pengamatan kita di pasar saat ini, ada tepung terigu kualitas bagus yang harganya juga mengalami kenaikan. Sejauh ini kenaikannya sekitar 2000 per zak (25 Kg). Jadi tetap di bawah Rp100 kenaikan harga barangnya,” terang Gunawan.

Sehingga belum begitu dirasakan oleh masyarakat, karena pedagang juga tidak langsung menyesuaikan harga ke pembeli. Jadi memang untuk kenaikan yang angkanya kecil saya pikir tidak begitu mengkwatirkan.

Gunawan menambahkan, Namun perlu untuk diwaspadai ke depan terkait dengan potensi lonjakan harga selanjutnya. Sejauh ini yang dikwatirkan adalah adanya kenaikan secara konstan menjelang Ramadhan.

“Hal ini harus sudah diantisipasi sejak dini. Salah satunya adalah kenaikan harga daging ayam yang sejauh ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Ini perlu diantisipasi. Sejauh ini isu-isu yang dihembuskan ke pedagang terkait dengan potensi kenaikan harga cukup sering terdengar. Biasanya isu ini dicuatkan karena adanya kekwatiran terkait dengan tren permintaan yang tinggi,” ujarnya.

Ditambahkan, jadi semuanya terkesan normal sekalipun ada kenaikan. Sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dalam waktu dekat. Sejauh ini koordinasinya sudah disosialisasikan oleh Kementerian Perdagangan.

“Saya pikir jika koordinasi tersebut mampu dieksekusi secara tepat, saya pikir akan mampu memitigasi kemungkinan kenaikan barang tersebut,” tutup Gunawan.(wol/eko/data2)

