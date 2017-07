Jefry Batubara Pindah Tugas Dari North Sumatera ke Jabar

WOL – Sukses menjalankan tugas di Area Sumatera, Jefry Batubara, selaku Regional Head North Sumatera Smartfren Telecom pindah tugas ke Jawa Barat.

“Banyak suka dan duka dalam memimpin Team Smartfren Regional Sumbagut, team ini sudah saya anggap layaknya keluarga sendiri, semua kami lakukan secara bersama – sama dengan tidak melihat lagi sebagai atasan dan bawahan, namun sebagai team yg solid dan memiliki tujuan yg sama yaitu memajukan regional Sumbagut dengan mencapai target-target yang diberikan oleh Perusahaan tentunya,” tuturnya.

Dalam bertugas selalu menerapkan system “Team Work “, disemua aspek pekerjaan dan memberdayakan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga roda organisasi berjalan dengan mulus dan bisa menghadapi segala macam tantangan, khususnya tantangan di bisnis telekomunikasi yang sangat dinamis.

“Hingga saat ini, team Regional Sumbagut Smartfren sangat memberikan arti bagi saya secara pribadi dan pekerjaan, karena team ini kami bangun dengan semangat kebersamaan juga pantang menyerah dan terbukti dengan seringnya Team Smartfren Sumbagut mendapatkan Penghargaan bergengsi yang diadakan oleh Internal Smartfren maupun dari luar Smartfren,” ungkap Jefry.

Berjuang di managemen untuk memimpin Regional Northern Sumatera sejak tahun 2011, jadi tepatnya 6 tahun dibulan juli ini, Sebelumnya menjabat Regional Head Sumbagsel (Palembang) selama 1,5 Tahun.

“Tentunga bnyak prestasi yang sudah kami peroleh selama masa kepemimpinan saya, beberapa yang menjadi kebanggan kami adalah Best Regional Head Smartfren 2012,Best Distributor Performance 2012 -2015,

Best Cluster Distribution Performance 2013-2016, Smartfren Olympic Winner 2013 Marketeers Of The Year 2013

Best Region Performance Semester I, 2017 Dan masih banyak lagi, yang sekali lagi itu semua adalah prestasi bersama, prestasi team Smartfren Regional Sumbagut,” kata Jefry.

Jefry menambahkan bahwa di percayakan untuk memimpin Regional Jawa Barat (Bandung), tentunya dengan segudang tantangan yang menanti disana tentunya.

“Adapun pengganti saya nanti adalah saudara Antony Pandapotan yang sebelumnya menjabat sebagai Regional Head Jawa Barat,” tambahnya.

Harapan kedepannya untuk Smartfren Regional Sumbagut supaya tetap bekerja keras untuk membagun Smartfren di wilayah Sumbagut ini, perjalanan mesih panjang, tujuan untuk menjadi operator no.1 di Sumbagut adalah cita-cita bersama dan dengan solidaritas tinggi serta kemauan yang gigih harusnya itu semua bisa terjadi.

“Salam #ribaksude adalah tagline yg tetap harus dijaga untuk mengkobarkan semangat menjadi nomer 1.Buat rekan –rekan media yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi – tingginya atas dukungan dan atensi yang sudah diberikan terhadap Smartfren Sumbagut selama ini, tanpa peran serta dari rekan –rekan sekalian kami bukanlah apa-apa. Semoga semakin maju dengan media nya masing – masing dan saya berharap tali silahturahmi kita tidak terputus,” pungkas Jefry Batubara.(wol/rls/eko/data1)

