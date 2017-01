Ini Daftar Kegiatan Obama di Hari Terakhir Jadi Presiden AS

PASCA delapan tahun menjabat, tiba saatnya bagi Presiden Barack Obama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh rakyat Amerika Serikat (AS). Hanya tersisa sedikit waktu saja bagi Obama menyandang status orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

Pada 10 Januari, Obama telah menyampaikan pidato perpisahannya pada seluruh masyarakat AS. Auditorium besar di McCormick Place, Chicago, disesaki sekira 18 ribu orang untuk mendengarkan salam perpisahan Obama. Lagu kebangsaan Amerika Serikat (AS) ‘Star Spangled Banner’ membuka pidato perpisahan Barack Obama sebagai presiden .

Pria berusia 55 tahun itu mengawali pidato perpisahannya dengan mengucapkan rasa terima kasih yang besar pada seluruh warga AS. Ia mengingatkan warga AS untuk tetap menjaga demokrasi. Tak lupa, Obama menyampaikan rasa terima kasih kepada istri, keluarga dan staf Gedung Putih. Meski tak akan lagi menjabat menjadi presiden, Obama mengaku tidak akan berhenti mengabdi kepada AS.

Pada 18 Januari, Presiden Obama mengadakan konferensi pers resmi terakhir sebagai Presiden AS. Lalu apa saja yang akan dilakukan Obama di saat-saat terakhir sebagai Presiden AS? Berikut ulasannya:

Jamuan Teh dan Pesan Khusus untuk Presiden Terpilih Donald Trump

Obama dan sang Ibu Negara, Michelle, mengundang calon pengganti mereka, Donald dan Melania Trump dalam jamuan teh Jumat 20 Januari 2017 sebelum pelantikan Trump dimulai.

Selain itu, sesuai tradisi yang ada di AS, presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya akan meninggalkan catatan bagi penerusnya. Biasanya catatan tersebut berisi saran atau peringatan untuk berhati-hati.