IHSG Bertengger Stabil

MEDAN, WOL – Rupiah dan IHSG bergerak stabil pasca libur dan menjelang awal bulan Ramadhan. Pembukaan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, Jumat (26/5) dibuka sama dengan harga penutupan sebelumnya 13.281 per US Dollar.

Rupiah sempat menguat sampai menyentuh 13.270 per US Dollar. Terpantau sampai Jumat sore Rupiah bergerak stabil cenderung melemah tipis dikisaran 13.291-13.325.

“Sebenarnnya jika dilihat kondisi dalam negeri, kondisi fundamental dalam negeri yang masih terjaga dapat menahan laju pelemahan Rupiah. Ditambah lagi masih kuatnya sentiment kenaikan peringkat utang Indonesia masih menjadi daya utama penopang pergerakan Rupiah. Diharapkan pelemahan nilai tukar Rupiah hanya bersifat jangka pendek dikarenakan adanya potensi Rupiah untuk bergerak menguat,” tutur Gunawan Benjamin, Ekonom Sumut, Jumat (26/5).

Sementara keputusan The Fed yang menunda untuk menaikkan tingkat suku bunga AS menandakan pergerakan US Dollar melemah. Namun dipasar spot US Dollar bergerak menguat terhadap Rupiah. Penguatan ini hanya bersifat sementara bagi US Dolar terkait adanya sentiment positif dari rilisan data ekonomi AS seperti klaim pengangguran.

“Klaim pengangguran AS dirilis turun dari perkiraan sebelumnya 238.000 menjadi 234.000. sentiment ini memberikan angin segar bagi US Dollar namun hanya bersifat semnetara. Diperkirakan pergerakan US Dollar akan melemah terkait dengan kebijakan The Fed yang menahan tingkat suku bunga AS. Bahkan salah satu anggota The Fed telah memberikan sinyal bahwa kenaikan Fed rate masih belum jelas, hal ini berimbas sentiment negatif terhadap US Dollar,” katanya.

Diharapkan Rupiah bisa menahan lajunya untuk tidak melemah terlalu dalam karena diperkirakan US Dollar akan melemah imbas tertahannya tingkat suku bunga AS oleh The Fed.

“IHSG bergerak stabil cenderung menguat pasca pelemahannya beberapa hari kemarin. IHSG selama satu harian perdagangan terus bergerak di zona hijau untuk terus menguat terbatas. IHSG dibuka menguat menjadi 5713,35 diakhir pekan ini (26/5). IHSG akhirnya ditutup menguat 13 poin menjadi 5716,81 atau menguat sebesar 0,235 persen dengan total transaksi mencapi Rp. 6,8 T,” ungkapnya.

“Sebanyak 170 saham mengalami kenaikan, 163 saham mengalami penuruna, dan 123 saham tidak mengalami perubahan harga sama sekali. Tercatat pihak asing melakukan aksi jual bersih mencapai Rp35 M,” tambah Gunawan.

Pergerakan IHSG sama sekali tidak terpengaruh ledakan bom yang terjadi di terminal kampong melayu dua hari terakhir. Pergerakan IHSG terlihat stabil. Ledakan yang terjadi di terminal kampong melayu tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap perekonomian nasional.

“Selain karena lokasi ledakan yang jauh dari sentral perekonomian sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ditambah lagi kesigapan dan kecepatan aparat dalam menangani kasus ini membuat pelaku pasar tidak panic dan menganggap kasus ini biasa terjadi,” tutupnya.(wol/eko/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

