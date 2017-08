IHSG Bergerak Fluktuatif

MEDAN, WOL – Rupiah bergerak fluktuatif sedangkan IHSG parkir di zona merah pada akhir pekan. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar masih stabil cenderung menguat di akhir pekan.

Rupiah dibuka menguat pada level 13.307 per US Dollar pada awal perdagangan, Jumat (4/8).

Sepanjang satu hari perdagangan di akhir pekan ini Rupiah terus bergerak di zona hijau untuk terus menguat. Rupiah bahkan sempat menguat sampai menyentuh level 13.291 per US Dollar. Terpantau sampai Jumat sore Rupiah terus bergerak menguat di kisaran 13.293-13.320.

Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, memandang peregerakan nilai tukar masih tergantung pergerakan US Dollar. Sebab US Dollar yang melemah masih menjadi alasan Rupiah untuk terus bergerak menguat. US Dollar tertekan mengingat belum adanya sentimen yang kuat untuk mengangkat US Dollar dari tekanan.

“Data ekonomi yang telah dirilis masih belum mampu membuat US Dollar menguat. Klaim pengangguran yang dirilis turun dari perkiraan sebelumnya 242.000 menjadi 240.000 masih belum banyak direspon pelaku pasar untuk membuat US Dollar menguat,” tuturnya.

Selain itu indeks manajer pembelian non manufaktur dirilis turun dari perkiraan sebelumnya 57,0 menjadi 53,9. Hal ini semakin menambah sentimen negatif bagi US Dollar.

“US Dollar bergerak melamah diperdagangkan terhadap mayoritas mata uang dunia seperti Yuan, Poundsterling, EURO dan termasuk Rupiah. Pelemahan US Dollar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Rupiah meskipun masih minim sentiment positif dari dalam negeri. Potensi penguatan Rupiah masih sangat terbuka,” katanya.

Namun pelaku pasar harus berhati-hati akan adanya tertahannya laju penguatan Rupiah terkait dengan perlambatan ekonomi nasional yang dikhawatirkan oleh sebagian pelaku pasar.

Gunawan menambahkan sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dunia masih fluktuatif. Terpantau Rupiah menguat hanya memanfaatkan pelemahan mata uang utama seperti US Dollar dan Yen Jepang. Namun Rupiah tidak mampu menguat terhadap Poundsterling dan EURO karena mata uang tersebut maish dipengaruhi sentimen positif. Berbeda dengan Rupiah yang masih minim sentimen.

“IHSG bergerak cenderung terbatas di akhir pekan dengan parkir di zona merah. IHSG mengawali perdagangan dibuka melemah pada level 5775,92. Pada sesi pertama perdagangan IHSG sempat diperdagangkan menguat sampai kembali menyentuh level 5800 namun berbalik melemah dperdagangkan walupun bersifat terbatas. IHSG ditutup melemah 3,09 poin atau 0,054 persen menjadi 5777,48 dengan total transaksi mencapi Rp4,6 triliun,” tambahnya.

“Sektor pertambangan mengalami kenaikan paling banyak sebesar 1,563 persen masih belum mampu mengangkat IHSG ke zona hijau. Saham DYAN menjadi saham yang palin aktif diperdagangkan di akhir pekan dengan total frekuensi mencapi 13.898 kali. Diikuti saham ENRG dengan total frekuensi mencapai 9.772 kali. Tercatat pihak asing melakukan aksi jual bersiah mencapi Rp180 miliar,” pungkasnya.(wol/eko/data1)

