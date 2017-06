Harga Bawang Putih Berangsur Turun

MEDAN, WOL – Perlahan setelah menyentuh harga Rp50 ribu perkilogramnya. Harga bawang putih akhir-akhir ini berangsur mengalami penurunan.

“Saat ini bawang putih dijual kisaran harga Rp42 ribu/Kg. Sudah mulai turun dan saya pikir ini menjadi kabar baik. Meski demikian, harga bawang putih di Medan masih belum mampu turun di kisaran Rp38 ribu/Kg,” tutur Rinawati, pedagang bawang di Pasar Sukaramai Medan, Rabu (7/6).

Sementara menurut Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, menuturkan bahwa secara keseluruhan harga yang berlaku di pasar saat ini sangat stabil.

“Volatilitas yang cukup besar terjadi pada harga pangan holtikultura meskipun tidak terlalu dirisaukan. Kita berharap harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini mampu dipertahankan hingga lebaran usai. Lonjakan konsumsi menjelang lebaran diharapkan mampu untuk di atasi,” terangnya.

Meski harga kebutuhan pokok cendrung stabil saat ini. Akan tetapi kita tidak boleh terlena. Karena potensi fluktuasi harga dengan kecenderungan naik tetap berpeluang terjadi hingga lebaran tiba. Yang paling penting perlu dilakukan saat ini adalah menjaga ketersediaan bahan pangan yang memadai.

“Itu yang perlu dilakukan, selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan kemungkinan lonjakan konsumsi akibat adanya tambahan uang belanja masyarakat setelah THR. Dari sejumlah kebutuhan pokok, selain bawang putih, telur ayam, saat ini mengalami penurunan. Dari sebelumnya yang sempat 23.000 an per Kg, menjadi sekitar 21.500 hingga 22.000 per Kg,” ujar Gunawan.

Sementara itu harga komoditas cabai seperti cabai merah dan cabai kecil masing-masing dijual di kisaran harga Rp16 ribu/Kg dan Rp18 ribu/Kg. Masih bertahan murah hingga menjelang pertengahan puasa tahun ini. Jadi memang ini kabar baik bagi konsumen. Hanya saja di tengah penurunan harga komoditas pangan masih mengorbankan sisi produsennya.

“Petani kita terpukul dengan penurunan harga pangan tersebut. Yang tercermin dari pelemahan daya beli dengan nilai NTP di bawah 100,” tutup Gunawan.(wol/eko/data1)

