Filipina Tidak Mau Selamanya Menjadi “Adik Kecil” AS

WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay melakukan kunjungan resmi ke Washington, Amerika Serikat (AS). Kepada sejumlah pejabat, pria berusia 69 tahun itu menegaskan komitmen Manila sebagai sekutu Negeri Paman Sam, tetapi Filipina tidak selamanya menjadi “adik kecil”.

Filipina merasa tidak perlu diajari mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) dan diperlakukan layaknya “little brown brother” atau adik kecil. Terminologi tersebut dipakai oleh AS untuk menggambarkan warga lokal Negeri Lumbung Padi selama masa penjajahan.

“Saya meminta teman-teman dan pemimpin-pemimpin Amerika untuk mendengar aspirasi kami. Tidak akan selamanya kami menjadi adik kecil Amerika. Kami harus berkembang, tumbuh, dan menjadi kakak bagi warga kami,” tutur Yasay, seperti dimuat Reuters, Jumat (16/9/2016).

“Anda harus melakukannya dengan benar. Anda tidak bisa pergi ke Filipina lalu berkata, ‘Saya akan memberi sesuatu, saya akan membantu untuk berkembang, tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi –kami akan mengajari Anda HAM,’” tutup pria asal Kidapawan itu.

Perfecto Yasay membela sejumlah komentar kontroversial Presiden Rodrigo Roa Duterte terhadap AS. Salah satunya adalah permintaan agar pasukan AS angkat kaki dari selatan Filipina. Ia yakin permintaan itu ditanggapi dengan keliru karena maksud Duterte yang sesungguhnya adalah untuk melindungi pasukan AS dari kekejaman Abu Sayyaf selama pasukan Filipina melakukan operasi.

Pria lulusan Universitas Filipina itu juga menolak kritikan atas perang narkoba ala Duterte. Yasay yakin Filipina tidak pernah mengizinkan adanya pembunuhan ilegal. Ia meminta agar Washington menghormati hukum Manila serta hubungan kedua negara harus didasarkan pada rasa saling menghormati.

