Drone GoPro “Karma” Remi Diluncurkan

WOL – Sesuai perkiraan, pabrikan kamera aksi GoPro minggu ini memperkenalkan produk wahana terbang nirawak (drone) pertama buatannya yang diberi nama “Karma”.

Berbentuk quad-copter dengan empat rotor di empat lengan yang menjulur ke arah luar, Karma dirancang ringkas dan bisa dilipat agar mudah dimasukkan ke dalam kemasannya, yakni koper kecil.

Seperti dirangkum KompasTekno dari The Verge, Selasa (20/9), Karma juga mudah dipakai dengan remote control khusus dengan desain clamshell, mirip ponsel lipat.

Di salah satu sisi controller ada layar touchscreen untuk navigasi, sementara di sisi lainnya terdapat sepasang joystick dan beberapa tombol untuk take off, landing, dan kembali ke lokasi pengguna.

GoPro turut menanam mounting yang didesain khusus untuk kamera aksi buatannya. Mounting ini memiliki gimbal 3-axis (sumbu) sebagai peredam goyangan saat merekam gambar dan bisa dilepas untuk digunakan terpisah sebagai handheld stabilizer.

Karma bisa dipasangi kamera aksi GoPro Hero 4 atau Hero 5 Black dan Hero 5 Session yang juga baru diperkenalkan.

Mounting kamera diletakkan di sisi depan drone supaya lengan motor tidak in-framealias masuk dalam pandangan lensa kamera aksi GoPro yang lebar.

Drone Karma rencananya akan mulai dijual pada 23 Oktober mendatang dengan harga 799 dollar AS (Rp 10,5 juta) atau 1.099 dollar AS (Rp 14,5 juta) untuk bundle dengan kamera aksi Hero 5 dan 999 dollar AS (Rp 13,2 juta) untuk bundle dengan kamera aksi Hero 5 Session.

GoPro belum mengungkap jadwal ketersediaan Karma di masing-masing negara, termasuk Indonesia.(kompas/ags/dev/data2)

