Donald Trump Nikmati Permainan Golfnya dengan Shinzo Abe

FLORIDA – Ke mana pun seorang pemimpin negara melangkah, atau apa pun yang dilakukannya selalu mewakili kepentingan nasional. Bahkan ketika mereka kedapatan bersantai di resor mewah sekali pun. Faktanya, itu merupakan bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab mereka.

Setiap pemimpin tentu punya gayanya masing-masing, khususnya dalam menegosiasikan urusan negara. Kali ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mengambil hati tamu kehormatannya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan mentraktirnya main golf di lapangan elite di Jupiter, Mar-a-Lago, Florida.

Melania, Donald Trump, Shinzo dan Akie Abe berangkat ke Florida. (Foto: Carlos Barria/Reuters)

Rombongan Trump dan Abe yang menaiki Air Force One terpantau tiba di Florida pada Jumat 10 Februari 2017 malam waktu setempat. Pertama-tama, Shinzo dan Akie Abe dijamu makan malam di istana pribadi Trump di Mar-a-Lago.

Melania and I are hosting Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Mrs. Abe at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla. They are a wonderful couple!

