Dianggap Bak Pahlawan, Putin Dinilai Lebih Baik dari Obama

NEW YORK – Setelah kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin jauh lebih baik dari Presiden Obama, pernyataan serupa kali ini datang dari seorang politisi AS.

Politisi bernama Jonathan F. Heiler menuturkan bahwa Presiden Putin itu bagaikan seorang pahlawan. Ini adalah aspek yang membedakannya dengan Presiden Obama. Menurutnya, efektivitas kepemimpinan Presiden Putin adalah dalam hal tersebut.

Dalam tulisannya, Keiler menjelaskan mengapa pernyataan Donald Trump sangat benar. Sebab, kepemimpinan Presiden Putin adalah lebih superior dari Presiden Obama. “Dia (Presiden Vladimir Putin) adalah seorang pemimpin, yang jauh lebih baik dari presiden kita (AS),” ujar Trump dalam sebuah acara stasiun televisi AS.

Sebagaimana dilansir Sputnik, Sabtu (17/9/2016), pernyataan Donald Trump telah memunculkan debat berkepanjangan di media-media Barat. Keiler mendukung klaim tersebut, “Secara objektif, perbandingan Trump tentang efektivitas kepemimpinan Putin dengan Obama tidak sepenuhnya salah,” ujar Keiler.

Menurut Keiler, efektivitas kepemimpinan Keiler dapat dilihat dari kemajuan militer Rusia, posisi geopolitik mereka di Timur Tengah, aliansi yang kuat dengan Iran, dan memperkuat hubungan dengan Israel, Mesir dan Turki. Berdasarkan capaian tersebut, kepemimpinan Putin pantas dinilai lebih baik dari Obama.

“Perbedaan utama antara Obama dan Putin adalah bahwa Presiden Rusia adalah pahlawan bagi negaranya yang berusaha memperkuat Rusia dan memajukan politik, militer dan ekonomi Rusia,” pungkas Keiler.

