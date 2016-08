Demokrat Klaim Program Pembangunan Jokowi Telah Dimulai SBY

JAKARTA, WOL – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim pembangunan yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan bagian dari apa yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim pembangunan yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan bagian dari apa yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Nah kalau bisa ini ditingkatkan lagi supaya lebih bagus, karena pembangunan itu tidak bisa setop satu pihak,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Syarief Hasan menegaskan apa yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden SBY harus dilanjutkan. “Ini yang diharapkan oleh pak SBY, silakan,” ujar anggota DPR Fraksi Demokrat ini.

Selain itu, kritikan SBY terhadap poros maritim dunia hanya wacana, merupakan dorongan agar Presiden Jokowi mewujudkan hal itu.

“Kita juga menginginkan itu bukan sekedar retorika tapi betul-betul dilakukan. Memang pembangunan poros maritim itu penting, kita harapkan begitu yakni terlaksana,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kritikan itu disampaikannya dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu (27/8).

Adapun orasi ilmiah SBY bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya itu dihadiri ratusan sarjana beserta keluarga.

“Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan martitim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika,” ujar SBY.

Menurut SBY, memang retorika kadang diperlukan. Namun lanjut dia, poros maritim dunia itu tidak bakal berjalan tanpa adanya tindakan nyata.

“Kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika. Without action, without policy, without actual program to be implementasi,” tutur Ketua Umum Partai Demokrat ini. (inilah/data1)

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print