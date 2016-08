Bertambah 4, Jumlah Jamaah Haji Meninggal Jadi 33 Orang

MAKKAH – Jumlah jamaah haji meninggal dunia di tanah suci tiap hari terus bertambah. Memasuki hari ke-20 sejak pemberangkatan pertama, tercatat sudah 33 jamaah haji meninggal di tanah suci. Data terbaru, empat orang dilaporkan meninggal dunia.

Mereka adalah Awaluddin bin Abu Sahar Tanjung (58), Kadiran bin Mulyadi Sokaryo (71), Yudha Arifin bin Kasah (55), dan Abdul Hamid bin Lapewa Palewa (53). Data Siskohatkes, Minggu (28/8/2016) mencatat tiga jamaah haji di atas meninggal dunia di Madinah, sementara satu di Makkah.

Kadiran bin Mulyadi Sokaryo berasal dari embarkasi SUB kloter 022 meninggal dunia pada 26 Agustus pukul 04.30 WAS di RSAS Madinah akibat cardiovascular disease. Sementara Awaluddin bin Abu Sahar Tanjung (58) wafat di Masjid Nabawi akibat penyakit yang sama pada 26 Agustus pukul 20.30 WAS.

Dua jamaah lain yang meninggal merupakan jamaah haji khusus. Mereka adalah Yudha Arifin bin Kasah (55) pada 23 Agustus pukul 15.13 WAS di Pemondokan di Madinah akibat respiratory disease. Kemudian, Abdul Hamid bin Lapewa Palewa (53) pada 27 Agustus pukul 21.00 WAS di RSAS Makkah akibat penyebab yang sama.

Berikut rekap data lengkap jamaah haji yang wafat per Minggu (28/8/2016):

1. Senen bin Dono Medjo (79). Laki-laki. Embarkasi Surabaya kloter 007.

2. Siti Nurhayati binti Muhammad Saib (68). Perempuan. Embarkasi Aceh kloter 002.

3. Martina binti Sabri Hasan (47). Perempuan. Embarkasi Batam kloter 006.

4. Khadijah Nur binti Imam Nurdin (66). Perempuan. Embarkasi Aceh kloter 004.

5. Dijem Djoyo Kromo (53). Perempuan. Embarkasi Solo kloter 18.

6. Sarjono Bin Muhammad (60). Laki-laki. Embarkasi Batam kloter 006.

7. Oom Eli Asik (66). Perempuan. Embarkasi Jakarta-Bekasi kloter 003.

8. Nazar Bakhtiar bin Batiar (82). Embarkasi Padang kloter 001.

9. Juani bin Mubin Ben (61). Embarkasi Aceh kloter 006.

10. Asma binti Mian (78). Embarkasi Padang kloter 001.

11. Tasniah binti Durakim Datem (73). Embarkasi Padang kloter 003.

12. Jamaludin bin Badri Kar (58). Embarkasi Palembang kloter 005.

13. Abdullah bin Umar Gamyah (68). Embarkasi Aceh kloter 001.

14. Rubiyah binti Mukiyat Muntari (71). Embarkasi Surabaya kloter 020.

15. Muhammad Tahir bin Abdul Razak (68). Embarkasi Batam (BTH) kloter 011.

16. Siti Maryam Ismail (60). Embarkasi Solo (SOC) kloter 001.

17. Din Azhari Nurina bin Sadid (73). Embarkasi Padang (PDG) kloter 005.

18. Misnawar bin Kasimo Kamujo (76). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 015.

19. Noorsi Fatimah binti M Saleh Mardiwiyono. Embarkasi Balikpapan (BPN) kloter 009.

20. Mohammad Nasir bin Abdul Hamid (64). Embarkasi Batam (BTH) kloter 010.

21. Joko Pramono bin H. Ali Purnomo (41). Embarkasi Surabaya (SB) kloter 026.

22. Manih binti Siyan Muhamad (71). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 006.

23. Udju Sumiati binti Marhali (62). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 038.

24. Wahono WIlik bin Walijo Kartodimejo (65). Embarkasi Batam (BTH) kloter 002.

25. Siti Fatonah binti Supangat Kasmungin (68). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 028.

26. Imam Rifai bin Ngali (60). Embarkasi Palembang (PLM) kloter 005.

27. Zainabon binti Umar Muhammad (71). Embarkasi Aceh (BTJ) kloter 008.

28. Siti Maskanah binti Djumri (66). Embarkasi Banjarmasin (BDJ) kloter 013.

29. Suhaimi bin Kadir Abdullah (62). Embarkasi Medan (MES) kloter 005.

30. Awaluddin bin Abu Sahar Tanjung (58)

31. Kadiran bin Mulyadi Sokaryo (71)

32. Yudha Arifin bin Kasah (55)

33. Abdul Hamid bin Lapewa Palewa (53).