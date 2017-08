40 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

JAKARTA, WOL – Memasuki hari kedelapan fase kadatangan, lebih 40 ribu jemaah haji Indonesia yang kini berada di Kota Madinah.

Sampai Kamis (3/8/2017) pukul 19.00 waktu Arab Saudi, rilis data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menyebutkan bahwa 40.950 jemaah sudah memadati Kota Nabi.

Demikian perkembangan keberangkatan haji sebagaimana dilansir Kemenag.go.id, Jumat (4/8). Jumlah itu terdiri dari 40.445 jemaah dan 505 petugas kloter. Mereka terbagi dalam 101 kelompok terbang yang berangkat dari Tanah Air sejak 28 Juli 2017 dan mendarat di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Fase pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama masih akan terus berlangsung hingga 12 Agustus 2017. Sebanyak 15 kloter diperkirakan akan kembali tiba di Madinah sampai dengan Jumat (4/8) petang.

Mereka berasal dari 9 embarkasi: Kloter dua puluh satu sampai dua puluh tiga Embarkasi Solo (SOC 21, SOC 22, dan SOC 23); Kloter dua puluh Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKS20); Kloter dua puluh dua puluh tiga Embarkasi Surabaya (SUB 20, SUB 21, SUB, 23, dan SUB 24); Kloter tujuh Embarkasi Medan (MES 07); Kloter lima Embarkasi Batam (BTH 05); Kloter empat belas dan lima belas Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 14 dan JKG 15); Kloter empat Embarkasi Banjarmasin (BDJ 04); Kloter lima Embarkasi Balikpapan (BPN 05); dan Kloter sepuluh Embarkasi Makassar (UPG).

Mulai 5 Agustus 2017, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menjalani sejumlah ritual dan aktifitas terkait persiapan haji. (inilah/ags)

