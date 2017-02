100 HARI TRUMP: Trump Setuju Pasok Senjata ke Arab Saudi

WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan memberikan lampu hijau terkait wacana memasok senjata ke Arab Saudi dan Bahrain. Kabar tersebut diwartakan oleh media Washington Times yang mengutip pejabat AS.

Kesepakatan penjualan senjata yang bernilai miliaran dolar AS itu sebelumnya dihalangi oleh mantan Presiden AS, Barack Obama. Di akhir masa jabatannya, Obama menghalangi kesepakatan penjualan senjata ke Saudi dan Bahrain akibat masalah hak asasi manusia.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Rabu (8/2/2017), pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan, kesepakatan pembelian teknologi senjata precision-guided senilai 300 juta dolar AS dengan Arab Saudi dan kesepakatan 3 miliar dolar AS dengan Bahrain terkait pembelian jet tempur F16 saat ini sudah siap ditandatangani.

“Ini adalah penjual yang signifikan untuk sekutu penting di teluk yang menghadapi ancaman dari Iran dan dapat memberikan kontribusi dalam memerangi ISIS,” ujar sang pejabat. Ia menambahkan, setelah tertahan oleh pemerintahan Obama, kesepakatan penjualan senjata ini diharapkan segera bergerak maju.

Sebelumnya, Trump sudah berdialog dengan Raja Salman pada pekan lalu melalui sambungan telefon dan keduanya membicarakan berbagai isu terkait hubungan AS-Arab Saudi. Salah satu hal yang dibicarakan adalah kesepakatan keduanya untuk meningkatkan kerja sama dalam kontra terorisme.

