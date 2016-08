10 Aplikasi Ini Habiskan Baterai dan Data Smartphone Kamu

WOL – Sejak kedatangan ponsel pintar, aplikasi langsung bertaburan. Saking banyaknya aplikasi, tidak heran jika smartphone dan baterai ponsel hanya bisa bertahan kurang dari sehari.

Sebuah survei yang dilakukan AVG berhasil menemukan aplikasi mana saja yang rakus data dan baterai. Survei bertajuk Android App Performance & Trend Report 2016 menunjukkan bahwa jejaring sosial menjadi aplikasi yang paling haus data dan cepat menghabiskan baterai ponsel.

Seperti dikabarkan Digital Spy, AVG menemukan jejaring sosial Facebook sangat tidak ramah ponsel. Pasalnya, aplikasi itu akan aktif saat ponsel diaktifkan. Bahkan saat aplikasi ditutup tanpa logout, aplikasi itu akan tetap berjalan. Inilah yang kemudian membuat Facebook menghabiskan banyak data pengguna, sekaligus membuat baterai ponsel cepat habis.

Hebatnya, dua buah aplikasi Facebook menduduki posisi tiga besar sebagai aplikasi yang haus daya baterai. Facebook Messenger juga diklaim bisa menguras baterai dalam waktu singkat. Posisi Facebook Messenger berada di urutan ketiga, setelah Google Maps.

Aplikasi lainnya yang dianggap menguras baterai adalah Instagram. Sedangkan BlackBerry Messenger, ChatOn dan Kik Messenger, ketiganya berada di urutan lima sampai tujuh dalam survei tersebut.

Selain itu, WhatsApp dan Wechat berada di posisi delapan dan sembilan, sebagai aplikasi yang cukup menguras baterai. Yang terakhir adalah The Weather Channel.

Sejak kedatangan Pokemon Go, game tersebut digadang sebagai aplikasi yang akan menguras baterai, karena penggunaan kamera dan GPS yang harus aktif. Namun AVG tidak menyertakan Pokemon Go dalam survei itu. Ini artinya, Pokemon Go sama sekali tidak terlalu menguras baterai dibanding Facebook dan sembilan aplikasi di atas.

Netflix pernah masuk dalam daftar 10 aplikasi yang banyak menguras baterai. Namun kali ini aplikasi itu lolos karena sejumlah pembaharuan dan peningkatan performa yang telah dilakukan pengembangnya.

Selain 10 aplikasi itu, Snapchat dianggap cukup menguras baterai, sampai-sampai memperlambat performa ponsel karena cache yang kerap tersimpan saat pengguna selesai melihat konten yang ada. Selain itu YouTube juga dianggap biang penguras baterai. (viva/nia/data2)

