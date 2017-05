Sumut Butuh Gubernur Miliki Visi Yang Jelas Bukan Pencitraan

MEDAN, WOL – Menjelang Pilkada 2018 masyarakat Sumatera Utara mengharapkan sosok Gubernur yang berkarakter dengan memiliki visi dan misi yang pasti, terutama visi yang dapat dirasakan semua kalangan. Pasalnya, selama ini Gubernur yang memimpin Sumtara Utara selalu sibuk dengan pencitraan.

Hal ini terungkap dalam diskusi politik Partai Perindo bersama wartawan se-Kota Medan dengan mengangkat tema “Permasalahan Sumut dan Sosok Gubernur 2018,” di Medan, kemarin, yang juga dihadiri Gus Irawan Pasaribu, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, Afifudin Lubis selaku Ketua NU Sumut.

Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, mengungkapkan potensi yang ada di Sumatra Utara sangat jauh dengan wilayah Jawa. Sebab hingga kini belum ada sosok yang mampu membawa perubahan di Propinsi Sumatra Utara.

”Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa jauh sekali dengan Pulau Jawa, tapi tergantung pemimpinnya sendiri mau seperti apa. Karena harus kita pahami bersama pemimpin hanya memerlukan visi dan misi yang jauh ke depan, khususnya Sumut,” ungkapnya.

Sambung dikatakanya Rudi, sosok pemimpin yang dibutuhkan di Sumut adalah sosok yang smart, serta memiliki wawasan yang jauh dan mampu mengundang investor. “Untuk pembangunan pun pemimpin di Sumut ini harus mampu melobi ke pusat untuk mendapatkan kue anggaran pembangunan,” katanya saat berdiskusi.

Sementara itu, Gus Irawan Pasaribu, menerangkan permasalahan di Sumut baik dari sisi kepemimpinan, ekonomi dan lainnya tidak terlepas dari pengaruh situasi nasional. Masalahnya menurutnya, warga di Sumatera Utara tidak berani untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi mereka sendiri.

”Kita bisa lihat bagaimana pemimpin-pemimpin di provinsi lain yang mengambil kebijakan membangun daerahnya sendiri. Sumatera Selatan sangat maju karena sosok Alex Nurdin yang berani mewujudkan visinya,” terangnya.

Gus yang saat ini berstatus Ketua Komisi VII DPR RI ini, menambahkan hingga saat ini para tokoh yang bermain dalam kontestasi politik seperti Pilgubsu masih kerap mengalami “ketakutan” untuk berinovasi. Minimal mewujudkan visinya selama kampanye. ”Yang ada masih sebatas pencitraan saat menjadi calon. Padahal sudah tidak zamannya seperti itu. “Pencitraan” itu dalam bahasa awam itu “sandiwara” dalam bahasa hukumnya “penipuan” itu. Jadi berhentilah melakukan ini semuanya,” ucapnya.

Afifudin Lubis, menyatakan sosok pemimpin yang dibutuhkan di Sumut adalah sosok yang harus mampu mengenal daerahnya. Sehingga ke depannya daerahnya menjadi lebih terkenal. Itu pun harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Bahkan dia menilai, saat ini Sumut membutuhkan pemimpin yang out of the box. Artinya Sumut butuh pemimpin yang bisa berpikir secara tidak biasa untuk memajukan daerah ini.

“Kita berharap ke depan pemimpin di Sumut ini harus memiliki kemampuan mengenal daerahnya,sehingga ada perubahan yang terbaik.Artinya,dengan mengenal daerahnya,maka visi yang dibawa harus lebih jauh dan bisa dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

