Ipda Tono Listianto Wakili Poldasu Belajar Cyber Crime ke Tiongkok

MEDAN, WOL – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengirim 15 personil terbaiknya dalam misi hubungan international di Changsa, Hunan Province, Tiongkok, Senin (12/9).

Ke-15 personil Polri yang terdiri dari perwira menengah (Pamen), perwira pertama (Pama) hingga bintara itu selanjutnya akan mengikuti pendidikan terkait penanganan tindak pidana alat komunikasi, khususnya yang berbasis internet atau dikenal dengan Cyber Crime.

Diketahui, ke-15 personil yang berasal dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Sumut (Poldasu), Polda Bengkulu, Polda Sumsel, Polda Kepri, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda DI Yogyakarta, Polda Jatim, Polda Banten, Polda Kalbar, Polda Sulteng, BNNP Kalbar.

Mereka diminta untuk mengikuti program Training Course On Combating Cybercrime di Changsa, berdasarkan fax dari Kadiv Hubinter Polri dengan No : Fax/803/IX/2016/Romisintet-Div HI, tanggal 7 September 2016 dan ditandatangani Kabiro Misi Internasional Div Hubinter Polri Brigjen Pol Drs Jhoni Asadoma MHum.

Menurut jadwal, sebelum berangkat Tiongkok, ke-15 personel Polri itu akan mengikuti pengarahan di Jakarta. Selanjutnya, mereka mengikuti pendidikan di Tiongkok sejak Tanggal 12-26 September 2016, dan kembali ke Indonesia Tanggal 27 September 2016.

Ke-15 personil itu adalah Kasubdit I Cybercrime Polda Kepri AKBP Febu Dapot Parlindungan Hutagalung, Kaurmin Bagrenmin Divhubinter Polri Kompol Sugeng Priyadi, Kanit I Subdit IV Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Nico Andreano Setiawan, Wakapolres Dumai Polda Riau Kompol Ferly Rosa Putra, Kanit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Tedy Arief Soelistyo, Kasat Reskrim Polres Kulonprogo Polda Jateng AKP Anton, Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Binjai Polda Sumut Ipda Tono Listianto.

Sementara untuk personil Bintara terdiri atas Ba Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng Bripka Febryanto, Ba Unit Digital Forensik Subdit II dan Cybercrime Dittipideksus Bareskrim Polri Brigadir Herman Fransiskus, Ba Unit IV Cciso Ditreskrimsus Polda Sumsel Brigadir Victor Fitrizal Auli, Ba BNNP Kalbar Brigadir Eva Purwanti, Ba Unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim Briptu Benny Ardy Amanto, Ba Direskrimsus Polda Bengkulu Briptu Mita Sari, Ba Unit subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar Bripda Rizky Mochammad Fajrin, serta Ba Unit Cybercrime Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng Bripda Rifqah Zahrawati.

Diwawancara melalui telepon seluler sebelum berangkat ke Tiongkok, Selasa (13/9), satu-satunya perwakilan dari Sumut Ipda Tono Listianto, mengatakan, penilaian keberangkatan mengikuti program itu berdasarkan kemampuan berbahasa asing dan menggunakan teknologi cyber.

“Tentu kesempatan seperti ini harus kami manfaatkan, baik sebagai personel Polri dan juga untuk kemampuan pribadi. Menurut jadwal, program itu akan diikuti sampai Tanggal 26 mendatang,” tukasnya.(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

