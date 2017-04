Mourinho Malah Sebut City Lebih Favorit

MANCHESTER,WOL – Jose Mourinho menyebut Manchester City lebih difavoritkan untuk finish empat besar Liga Premier di akhir musim nanti. Absen dari kompetisi Eropa dinilai Mourinho akan menguntungkan City.

Derby Manchester di Etihad Stadium, Jumat (28/4) lusa akan jadi laga antara dua tim yang sama-sama berjuang memperebutkan posisi empat besar. City ada di peringkat empat dengan 64 poin, sedangkan United setingkat di bawahnya dengan selisih satu angka.

Duel melawan City akan menjadi laga pertama dari potensi sembilan pertandingan yang mungkin dihadapi Setan Merah dalam satu bulan ke depan. Wayne Rooney cs masih harus berlaga di semifinal Liga Europa dan City tinggal memainkan enam laga di sisa musim.

Karena itu, Mourinho menilai The Citizens akan lebih diuntungkan jadwal daripada The Red Devils dalam perebutan posisi empat besar klasemen. The Special One bahkan sempat mengatakan lebih memprioritaskan Liga Europa ketimbang Derby Manchester nanti.

“Sekarang mereka memainkan satu pertandingan per pekan sampai akhir musim sementara kami menghadapi semifinal (Liga Europa) yang sangat penting bagi kami,” ujar Mourinho, Rabu (26/4).

“Memainkan satu laga per pekan jelas membawa tim dan para pemain ke level yang berbeda, jadi ini lebih sulit bagi kami. Tapi apapun ceritanya, kami tetap akan berusaha maksimal,” pungkasnya.(wol/aa/mirror/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

