Malaysia Minta Maaf Bendera Indonesia Terbalik

KUALALUMPUR, WOL – Selaku tuan rumah SEA Games 2017, Malaysia akhirnya meminta maaf kepada Indonesia terkait kesalahan di buku panduan multievent bangsa Asia tenggara itu. Dalam buku tersebut, bendera Merah-Putih dicetak terbalik.

Hal itu kemudian memicu reaksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Hadir langsung pada acara pembukaan SEA Games di Kuala Lumpur, Mempora mendesak klarifikasi dari Malaysia.

Tak lama berselang, Malaysia pun langsung memberikan tanggapan. Melalui Menpora Khairy Jamaluddin meminta maaf dan menjelaskan kalau kesalahan cetak itu bukan sebuah kesengajaan.

“Bapak Imam, please accept my sincere apologies for this. Sesungguhnya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf,” tulis Jamaluddin lewat akun Twitter-nya, Sabtu (19/8) malam.

“Kami ingin memohon maaf kepada rakyat Indonesia atas kesilapan yang tidak disengajakan dalam mencetak bendera Indonesia dalam buku cenderamata tersebut,” tulis pihak MASOC (Malaysia Organizing Committee) dalam surat yang dikeluarkan Kementerian Olahraga Malaysia.

Selain meminta maaf melalui surat, Malaysia akan mengutus Menteri Olahraga mereka bertemu dengan Menpora pada Minggu (20/8) ini guna menjelaskan duduk permasalahan.

“MASOC dan Menteri Belia dan Sukan YB Brig Jen Khairy Jamaluddin akan membuat kunjungan hormat ke atas rekan sejawatnya, Imam Nahrawi pada hari esok untuk sekali lagi memohon maaf bagi pihak MASOC,” sambung tulisan itu. (wol/aa/cnnindo/viva)

