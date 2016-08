Sumut Mesti Juara Piala Menpora U-14

MEDAN, WOL – 23 tim bersaing dalam kejuaraan sepakbola U-14 Piala Menpora 2016 Region Sumatera Utara di Stadion Teladan Medan, mulai Minggu (28/8) kemarin. Ajang ini dibuka resmi Koordinator Daerah Piala Menpora U-14, Iswanda ‘Nanda’ Ramli.

Nanda meminta seluruh tim peserta menampilkan kemampuan terbaik. Karena memang inilah ajang bagi para pesepakbola muda untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini, sekaligus sebagai ajang evaluasi bagi para pelatih.

“Tim mana pun yang nantinya mewakili Sumut di tingkat nasional, saya percaya tim tersebut adalah yang terbaik. Sebagai tim terbaik, maka wakil Sumut mesti bisa menjadi juara di tingkat nasional,” tegas Ketua Askot PSSI Medan itu sembari mengingatkan peserta tampil sportif dan fair play.

“Jadi saya tegaskan tidak ada istilah tuan rumah di sini, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi juara,” ucapnya.

Ketua Panitia, Drs H Azam Nasution MAP, menjelaskan ajang ini untuk mencari pemain muda berbakat. Nantinya, tim juara bakal mewakili Sumut di seri nasional di Sidoarjo pada awal September mendatang.

“Kami ingin tim Sumut bisa bersaing di level nasional. Karena itu, kami ingin memberangkatkan tim terbaik yang diisi dengan pemain-pemain terbaik pula,” jelasnya.(wol/aa/data2)

Hasil Minggu (28/8):

Sinar Sakti vs Binjai United 0-2, Bintang Johor vs Disporasu 6-0, Disparpora Binjai vs Putra Tj Balai 2-0, Mandiri vs Bakri Asahan 0-0, Tandem Putra vs Satria Muda Kosek 1-1, Disporasu vs Gumarang 3-0, Binjai United vs Mabar Putra 2-0, Aldas Prima Inalum vs Patriot 3-3, Postab DS vs Karisma 0-0, Tumpas Supra vs TGM 0-3, Tasbi vs Waskita Jaya 1-0

