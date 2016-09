Trio MSN Dahsyat, Barca Cetak 7 Gol

BARCELONA, WOL – Tujuh gol tanpa balas dicetak Barcelona ke gawang Glasgow Celtic di Camp Nou pada laga pembuka Liga Champions, Rabu (14/9) dini hari. Lionel Messi mencetak hattrick ke gawang Dorus De Vries.

Baru tiga menit, Messi sudah membuka skor bagi Barca yang bertindak sebagai tuan rumah. Menerima bola dari Neymar di kotak penalti, Messi langsung melepaskan tembakan keras yang gagal ditepis kiper Celtic.

Celtic sempat mendapat hadiah penalti karena kesalahan fatal kiper Marc Andre Ter Stegen yang menjatuhkan Moussa Dembele di kotak penalti. Sayang, Dembele yang bertindak sebagai algojo gagal memaksimalkan eksekusi penaltinya. Di sini, Ter Stegen berhasil menebus dosanya.

Setelah itu, Barca tampil dominan dan mencetak enam gol tambahan. Messi menambah dua gol, sedangkan Luis Suarez menyumbang dua gol dengan Neymar dan Andres Iniesta masing-masing satu gol. Khusus Neymar, bintang Brazil tersebut tampil gemilang dengan menjadi kreator empat gol timnya.

Di Grup A, Paris Saint-Germain (PSG) harus rela bermain imbang dengan Arsenal. Gol Alexis Sanchez menggagalkan kemenangan PSG di Parc des Princes. Sebelumnya, PSG unggul lewat gol Edinson Cavani. Pada laga tersebut, Olivier Giroud (Arsenal) dan Marco Verratti (PSG) sama-sama menerima kartu merah.(wol/aa/livescore/data2)

Hasil Rabu (14/9)

Grup A: Basel vs Ludogorets Razgrad 1-1, PSG vs Arsenal 1-1

Grup B: SC Benfica vs Besiktas 1-1, Dynamo Kiev vs Napoli 1-2

Grup C: Barcelona vs Glasgow Celtic 7-0, Manchester City vs M’gladbach (tunda)

Grup D: Bayern Munich vs Rostov 5-0, PSV Eindhoven vs Atl Madrid 0-1

