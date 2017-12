Total Hadiah Piala Dunia 2018 Capai Rp5,4 Triliun

NYON, WOL – FIFA menyiapkan total uang hadiah yang menggiurkan untuk ajang Piala Dunia 2018 di Rusia. Total hadiah bagi negara yang mengangkat trofi di Rusia naik 12 persen dari Piala Dunia 2014.

Pada Piala Dunia 2014 yang digelar di Brazil, Timnas Jerman meraih hadiah uang 35 juta dolar AS atau setara Rp475 miliar. Untuk tim juara Piala Dunia 2018 nanti dipastikan mendapat uang hadiah yang lebih banyak.

Disebutkan, FIFA menyiapkan total hadiah yang lebih besar untuk Piala Dunia 2018 dengan kenaikan 12 persen. Artinya, FIFA menyiapkan total hadiah 400 juta dolar AS atau setara Rp5,4 triliun.

Jawara Piala Dunia 2018 akan mendapatkan uang hadiah 38 juta dolar AS, sedangkan runner-up mengantongi 28 juta dolar AS. Peringkat ketiga mendapatkan 24 juta dolar AS dan keempat 22 juta dolar AS.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan meningkatnya uang hadiah di Piala Dunia 2018 merupakan tanda positif kondisi finansial FIFA saat ini. Sebelumnya, FIFA dikabarkan mengalami kerugian mencapai 369 juta dolar AS pada 2016.

FIFA juga menyediakan uang persiapan bagi 32 tim peserta Piala Dunia 2018. Nantinya, negara finalis mendapat uang 1,5 juta dolar AS atau setara Rp20,3 miliar sebagai persiapan kejuaraan yang digelar pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018.

Daftar Uang Hadiah Piala Dunia 2018:

Juara: 38 juta dolar AS dolar AS (setara Rp516 miliar)

Runner-up: 28 juta dolar AS (Rp380 miliar)

Peringkat ketiga: 24 juta dolar AS (Rp325 miliar)

Peringkat keempat: 22 juta dolar AS (Rp298 miliar)

Perempat finalis: 16 juta dolar AS (Rp217 miliar)

Babak 16 Besar: 12 juta dolar AS (Rp162 miliar)

Fase Grup: 8 juta dolar AS (Rp109 miliar)

(wol/aa/cnnindo/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL