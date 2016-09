Selamat Tinggal, Murray!

NEW YORK, WOL – Hasil pertandingan perempatfinal AS Terbuka 2016 diwarnai kejutan ketika unggulan kedua Andy Murray harus tersingkir di Billie Jean King National Tennis Center, New York, Kamis (8/9).

Petenis Inggris Raya ini pun dipaksa mengakui keunggulan Kei Nishikori (Jepang). Pertarungan lima set akhirnya gagal dituntaskan dengan baik oleh Murray yang akhirnya kalah 6-1, 4-6, 6-4, 1-6, 7-5. Hasil ini memperpanjang kegagalan Murray di AS Terbuka, setelah juga kandas di perempatfinal pada 2014 dan babak keempat (2015).

Bagi Nishikori, performa impresif ini makin membuka peluangnya untuk menyamai torehan kiprahnya dua tahun lalu. Kala itu, Nishikori tampil sebagai runner-up setelah takluk dari Marin Cilic (Kroasia) di final.

Di semifinal, Nishikori masih harus menunggu pemenang antara Juan Martin del Potro (Argentina) yang menantang Stanislas Wawrinka (Swiss). Laga semifinal lainnya saling berhadapan unggulan utama Novak Djokovic (Serbia) melawan Gael Monfils (Prancis).(wol/aa/espn/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

