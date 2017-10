Ronaldo Jadi Super Sub Bagi Portugal

ANDORRA,WOL – Kendati sempat menjadi cadangan, Cristiano Ronaldo memiliki andil dalam kemenangan Portugal atas Andorra pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2018 di Estadi Nacional, Minggu (8/10). Seleccao pun menang 2-0.

Portugal menjaga asa untuk lolos otomatis ke Rusia dengan berada di posisi runner-up Grup B. Tertinggal tiga angka dari Swiss, tim asuhan Fernando Santos ini akan melakoni laga penentu juara grup pada 11 Oktober nanti. Swiss sendiri mengalahkan Hungaria 5-2 dan berada di puncak.

Melawan Andorra, pelatih Fernando Santos mencadangkan Ronaldo yang berakibat kemandulan pada serangan tim tamu. Begitu masuk lapangan pada babak kedua, bintang Real Madrid tersebut mencetak gol pembuka pada menit 63. Gol kedua jawara Euro 2016 itu disumbangkan oleh Andre Silva.

Pertarungan di Grup A tak kalah menarik. Prancis menang atas Bulgaria 1-0 berkat gol Balise Matuidi dan Swedia membantai Luxemburg 8-0. Belanda juga meraih poin penuh ketika mengalahkan Belarus 3-1.

Meski memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2018, Die Oranje harus berjuang keras pada laga pamungkas kontra Swedia. Saat ini, Belanda memiliki nilai 16 di peringkat ketiga atau terpaut tiga poin dari Swedia.

Davy Proepper membuat Belanda unggul lebih dulu di menit 24, sebelum diimbangi gol Maksim Volodko. Penalti Arjen Robben membalik keunggulan tim tamu di menit dan kemenangan dipastikan oleh Memphis Depay.

Nasib Belanda masih di ujung tanduk karena harus mampu menang 7-0 untuk bisa melaju lewat jalur playoff.

Hasil Kualifikasi Minggu (8/10)

Grup A: Swedia vs Luxemburg 8-0, Belarus vs Belanda 1-3, Bulgaria vs Prancis 0-1

Grup B: Kep Faroe vs Latvia 0-0, Andorra vs Portugal 0-2, Swiss vs Hungaria 5-2

Grup H: Bosnia-Herzegovina vs Belgia 3-4, Gibraltar vs Estonia 0-6, Siprus vsYunani 1-2

Editor: AUSTIN TUMENGKOL