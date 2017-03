Rekor 100% MU di Eropa Bertahan

MANCHESTER,WOL – Manchester United cuma menang 1-0 atas FC Rostov di leg kedua 16 Besar Liga Europa di Old Trafford, Jumat (17/3). Pun begitu, MU lolos dengan keunggulan agregat 2-1.

Pelatih Jose Mourinho mengaku sempat cemas laga berlanjut ke extra time. Beruntung, Juan Mata menjadi penentu kemenangan kala gelandang serang asal Spanyol itu mencetak gol pada menit 70.

“Kami membiarkan pertandingan tetap terbuka, mereka juga membiarkan pertandingan tetap terbuka, dan di menit-menit akhir kami punya masalah, kami punya cedera-cedera, kami harus melakukan pergantian,” tambahnya.

Kemenangan Setan Merah juga ditandai dengan cederanya Paul Pogba dan Daley Blind. Dua pemain itu terpaksa ditarik meninggalkan lapangan karena cedera. Setelah itu, Rostov kian bersemangat menyamakan skor. Hanya saja, Sergio Romero tampil gemilang untuk menepis peluang Aleksandr Bukharov dan tendangan bebas Christian Noboa.

“Saya sempat mengkhawatirkan extra time dan beberapa pemain berada dalam masalah. Saya tahu bisa memasukkan (Marcus) Rashford, tapi pada saat bersamaan khawatir karena paling tidak ada Marcos Rojo yang mengalami masalah besar. Itu adalah laga yang sulit,” kata Mourinho.

Juan Mata mengatakan bahagia dengan performa timnya. Namun, Mata mengakui bahwa timnya tak tampil tajam di mulut gawang lawan dan sering membuang peluang gol. Kendati begitu, Mata tetap bahagia Setan Merah maju ke babak berikutnya dan membuka kans untuk memenangkan trofi musim ini.

“Target kami adalah memenangkan tiap turnamen yang kami ikuti. Ini adalah kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan dan kami akan mencoba hingga akhir. Level di Liga Europa cukup sulit,” ujar Mata.

Selain MU, tim perempatfinalis Liga Europa musim ini adalah Anderlecht, Genk (Belgia), Ajax Amsterdam (Belanda), Celta Vigo (Spanyol), Besiktas (Turki), Schalke 04 (Jerman), dan Olympique Lyon (Prancis).

Hasil Leg II 16 Besar Liga Europa:

APOEL vs Anderlecht 0-1 (Anderlecht lolos agregat 2-0)

Man United vs FC Rostov 2-1 (MU lolos agregat 2-1)

Ajax vs Kopenhagen 2-0 (Ajax lolos agregat 3-2)

Krasnodar vs Celta Vigo 0-2 (Celta Vigo lolos agregat 4-1)

Olympiakos vs Besiktas 1-4 (Besiktas lolos agregat 5-2)

Genk vs Gent 1-1 (Genk lolos agregat 6-3)

Schalke vs B M’gladbach 2-2 (Schalke lolos 3-3)

AS Roma vs Lyon 2-1 (Lyon lolos agregat 5-4)

