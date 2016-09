MU Siap Jual Rooney Untuk Beli Bale

MANCHESTER, WOL – Manchester United dikabarkan siap menjual Wayne Rooney pada akhir musim nanti. Sebagai gantinya, Gareth Bale akan didatangkan oleh manajemen United dari Real Madrid.

Rooney, kapten MU berusia 30 tahun, masih punya kontrak di Old Trafford selama dua tahun ke depan. Gaji Rooney saat ini mencapai 300 ribu pounds per pekan. Pada satu kesempatan, kapten Three Lions itu ingin mengakhiri karirnya sebagai pemain Setan Merah.

Namun The Sun melaporkan bahwa MU siap melepas kaptennya tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Mereka percaya tahun depan adalah kesempatan terakhir untuk menjual bintang asal Inggris tersebut.

Dalam laporannya, The Sun mengatakan terdapat sejumlah klub yang bersedia membeli Rooney. Salah satunya adalah klub dari Tiongkok. Selain itu, ada klub Major League Soccer (MLS) seperti LA Galaxy, Orlando City, dan New York City FC.(wol/aa/thesun/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

