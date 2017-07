Mourinho Sebut Lukaku Cocok Untuk MU

LOS ANGELES, WOL – Jose Mourinho sangat senang karena tuntasnya transfer Romelu Lukaku ke Manchester United. Sang pelatih mengatakan bahwa Lukaku akan menjadi tambahan berharga bagi Setan Merah.

United memang barusan memastikan mendapatkan tanda tangan penyerang timnas Belgia tersebut. Tak disebutkan resmi nilai yang harus dibayar United untuk mendapatkan Lukaku dari Everton, namun nilainya diperkirakan mencapai 90 juta pounds.

Lukaku sendiri langsung diikat dengan kontrak berdurasi lima musim di Old Trafford. Menurut The Guardian, Selasa (11/7), Lukaku bakal mendapatkan gaji kotor sebesar 250 ribu pound per pekan.

Mourinho mengaku sangat senang dengan transfer dan menganggap Lukaku sebagai pemain hebat dan wajar ingin bermain di klub sebesar Manchester United. Mourinho pun sudah tak sabar bekerja dengan striker anyarnya itu.

“Romelu memang secara alami cocok bagi Manchester United. Dia memiliki kepribadian yang besar dan juga seorang pemain yang besar. Normal saja jika kemudian dia ingin mengembangkan karirnya dengan bermain di klub terbesar. Dia akan menjadi tambahan berharga bagi tim kami, dan saya tahu semua orang akan memberikan sambutan baik. Saya sudah tak sabar bekerja bersamanya lagi,” terang Mourinho.

Mourinho memang sudah pernah bekerja bersama Lukaku ketika masih melatih Chelsea. Mou bahkan kerap dianggap sebagai pelatih yang membuang Lukaku dari Chelsea. Kala itu, alih-alih mengembangkan kemampuan Lukaku, Mourinho lebih memilih membeli Samuel Eto’o.

Lukaku sendiri langsung bergabung dengan tim United yang saat ini berlatih di Drake Stadium milik UCLA. Pada musim debutnya, Lukaku akan mengenakan nomor punggung sembilan. (wol/aa/guardian)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

