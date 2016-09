Mourinho Galau Kekalahan Beruntun MU

MANCHESTER, WOL – Tiga kekalahan beruntun dalam sepekan membuat Jose Mourinho mulai galau. Tiga hal menjadi sasaran tudingannya, yaitu nasib, wasit, dan yang paling mengkhawatirkan adalah tudingan pada Luke Shaw.

Dilansir dari Mirror, Senin (19/9), Mourinho dipecat Chelsea pada Desember 2015. Performa buruk the Blues hanya merupakan dampak dari kekacauan akibat tidak harmonisnya hubungan pemain, staf, dan pelatih.

Kini, The Special One tampak bakal mengulang kehancuran serupa di Old Trafford. Mourinho pernah mengucapkan pernyataan yang buruk terhadap Shaw, saat masih menangani Chelsea karena lebih memilih gabung MU.

Mourinho pun menyalahkan Shaw atas kekalahan 1-3 dari Watford, Minggu (18/9). Menurutnya, bek kiri Inggris itu gagal menjaga Nordin Amrabat berujung gol ketiga Watford. Mourinho juga sebelumnya menyalahkan Shaw atas kekalahan dari Manchester City.

“Saya bisa memilah kekalahan ini dalam tiga faktor. Pertama, kesalahan krusial wasit yang tidak dalam kendali saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Kedua, adalah tentang beruntung dan tidak beruntung. Itu bagian dari pertandingan,” ujar Mourinho.

“Hal ketiga ada dalam tangan saya, yaitu perlunya peningkatan kemampuan tim dan individual. Berusaha untuk menghentikan kesalahan dalam pertahanan,” ucapnya.

Namun, Mourinho tidak mengeluh, saat MU beruntung menang tipis dari Hull City. Performa MU sudah terlihat anjlok, dua pekan sebelum Derby Manchester di mana MU butuh gol Marcus Rashford sebelum pertandingan berakhir untuk meraih poin penuh.(wol/aa/mirror/data2)

