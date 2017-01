Mourinho Ajak Fans MU Penuhi Old Trafford

MANCHESTER, WOL – Manchester United akan menjamu Liverpool di akhir pekan ini atau tepatnya Minggu (15/1) lusa. Jose Mourinho mengundang agar pendukung The Red Devils berbondong-bondong ke Old Trafford.

Bagi MU, laga itu menjadi kesempatan emas untuk memangkas jarak dengan rivalnya itu. Saat ini, Setan Merah ada di posisi lima klasemen dengan raihan 39 poin dan Liverpool di peringkat dua dengan koleksi 44 poin.

Tim asuhan Jose Mourinho pun mempunyai modal bagus menjelang pertandingan dengan catatan sembilan kali memetik kemenangan beruntun. Sebaliknya, The Reds yang kini ditangani Jurgen Klopp menelan kekalahan dari Southampton di laga terakhir.

Demi menambah motivasi pemain, Mourinho mengajak para fans MU untuk memberikan dukungan langsung di Theatre of Dreams. The Special One juga meminta pendukung lebih memilih datangn ke stadion daripada meluangkan waktu menonton film di bioskop.

“Saya selalu berpikir bahwa kami bertanggung jawab atas partisipasi fans dalam pertandingan,” kata Mourinho, Jumat (13/1).

“Jika kami bermain sangat-sangat baik, atau kami bermain dengan sangat antusias, para fans datang ke lapangan dan mereka bermain bersama kami. Saat kami tak bermain begitu bagus atau dengan banyak emosi dan intensitas, itu wajar kalau para fans sedikit tenang,” ucap Mou.

“Kami mempunyai fans yang luar biasa, saya hanya bisa bilang hal yang fantastis mengenai mereka terutama karena Anda melihat fans sejati saat ada di moment tak bagus. Saat itu terjadi, kami mempunyai fans luar biasa di belakang kami, mendorong kami, dan mendukung kami,” lanjut pelatih asal Portugal itu.

“Jadi, kami mempunyai fans yang benar-benar luar biasa. Tapi, apa yang saya rasakan adalah laga di hari Minggu sangat spesial untuk kami dan laga yang spesial untuk fans Manchester United. Jadi, undangan saya jangan datang ke bioskop, dan datang bermain bersama kami,” seru Mou lagi. (wol/aa/mutv/data2)

