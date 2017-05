Mercedes Pamer Tampilan Mobil Baru

CATALUNYA, WOL – Sesuai kesepakatan dengan F1 Strategy Group, seluruh mobil pebalap Formula 1 (F1) akan tampil dengan wajah baru. Mercedes pun menjadi tim pertama yang memamerkan desain terbarunya.

Kesepakatan ini berisi tentang pemberian nama dan nomor pebalap di mobil masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar penonton, baik yang menyaksikan langsung atau di televisi, bisa mengetahui pebalap yang ada di balik kokpit.

Seri GP Spanyol di Sirkuit Catalunya akan menjadi seri awal kesepakatan ini berjalan dan akan terus dilakukan di balapan-balapan selanjutnya. Mobil Mercedes W08 milik Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas terlihat lebih ciamik dengan penambahan nomor dan nama pebalap. Lewat akun Twitter @MercedesAMGF1, keduanya dipamerkan.

“Loking gooooood No.44 #LH44 #F1,” tulis akun tersebut di bagian caption saat mengunggah foto mobil milik Hamilton. “Loving the new look No.77 #VB77 #F1,” caption saat memamerkan mobil milik Bottas.

F1 2017 sudah memasuki seri kelima, setelah sebelumnya digelar di Australia, Tiongkok, Bahrain, dan Rusia. (wol/aa/bein/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print