Mental Juara Madrid Berbicara

MADRID, WOL – Dikejutkan gol Sporting Lisbson pada menit 48, Real Madrid harus benar-benar harus berjuang keras membuktikan mental juaranya di Santiago Bernabeu, Kamis (15/9) dini hari. Madrid pun menang dramatis 2-1.

Laga perdana penyisihan Grup F Liga Champions tersebut menyuguhkan permainan menarik dari kedua tim. Kendati berstatus tim tamu, Sporting menunjukkan diri tidak gentar dengan nama besar Madrid, khususnya kepada Cristiano Ronaldo. Maklum, CR7 merupakan mantan bintang klub Portugal tersebut.

Di awal babak kedua, Sporting sukses unggul berkat aksi Bruno Cesar. Memanfaatkan pergerakan Bryan Ruiz, tendangan Cesar bersarang di pojok kiri gawang Madrid yang dikawal Kiko Casilla. Melihat pergerakan Gareth Bale dan Karim Benzema kurang optimal, Zinedine Zidane memasukkan Alvaro Morata dan Lucas Vasquez.

Masuknya Morata membuat Los Blancos lebih banyak membuat serangan berbahaya. Gol yang ditunggu-tunggu tuan rumah pun tiba di menit 89. Sebuah free kick terukur dari Cristiano Ronaldo menjebol gawang mantan klubnya.

Sadar masih ada waktu, Madrid memanfaatkan injury time untuk mencari gol kemenangan. Ternyata, kegigihan Los Blancos terbayarkan ketika umpan matang James Rodriguez disambut tandukan Alvaro Morata yang membobol gawang Rui Patricio.

Spontan seisi Santiago Bernabeu bersorak gembira menyambut kemenangan dramatis yang dicatat tim kesayangannya. Di laga Grup F lainnya, Borussia Dortmund pesta gol 6-0 ke gawang Legia Warsawa.(wol/aa/livescore/data2)

Jadwal Kamis (15/9)

Grup C: Man City vs Borussia Moenchengladbach 4-0

Grup E: Bayer Leverkusen vs CSKA Moscow 2-2, Tottenham Hotspur vs AS Monaco 1-2

Grup F: Legia Warsawa vs Borussia Dortmund 0-6, Real Madrid vs Sporting CP 2-1

Grup G: Club Brugge vs Leicester City 0-3, FC Porto vs Copenhagen 1-1

Grup H: Juventus vs Sevilla 0-0, Lyon vs Dinamo Zagreb 3-0

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print