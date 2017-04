Marquez Tetap Rajanya di Austin

AUSTIN, WOL – Luar biasa! Marc Marquez menegaskan diri sebagai penguasa MotoGP Amerika Serikat (AS) di Circuit of the Americas, Austin, Senin (24/4). Sang juara bertahan meraih podium utama dengan waktu 43 menit 58,770 detik.

Mengawali dari pole position kelima beruntunnya dalam lima tahun terakhir, pebalap Repsol Honda tersebut sempat disalip rekan setimnya, Dani Pedrosa. Akan tetapi, Marquez kembali ke posisi terdepan pada lap ke-11.

Selanjutnya, Marquez mempertahankan kecepatannya sekaligus melewati garis finish paling depan juga untuk kelima kali secara beruntun. Pebalap berusia 24 tahun asal Spanyol ini menobatkan diri sebagai rajanya COTA yang juga disebut Sirkuit Austin.

Sukses Marquez ini juga menggagalkan ambisi hattrick dari Maverick Vinales. Pasalnya, rider Movistar Yamaha tersebut terjatuh di lap kedua. Saat memasuki tikungan ke-18, Vinales terpeleset hingga gagal melanjutkan lomba maupun merebut kemenangan ketiga musim ini.

Sementara itu, Pedrosa yang sempat memimpin lomba harus puas finish ketiga dengan catatan 44 menit 3,882 detik. Pedrosa disalip legenda balap yang juga andalan Movistar Yamaha lainnya, Valentino Rossi. The Doctor merebut podium kedua dengan selisih 3.069 detik.

Berkat kemenangan ini, melonjak dari urutan delapan ke peringkat ketiga klasemen pebalap. Sang jawara mengantongi 38 poin atau terpaut 18 angka dari Rossi yang menggeser Vinales dari puncak klasemen. Gagal total di Austin, Vinales tetap mengoleksi 50 poin. (wol/aa/motorsport)

10 Besar MotoGP AS:

Marc Marquez Spanyol/Repsol Honda 43:58.770

Valentino Rossi Italia/Movistar Yamaha 44:01.839

Dani Pedrosa Spanyol/Repsol Honda 44:03.882

Cal Crutchlow Inggris/LCR Honda 44:06.408

Johann Zarco Prancis/Yamaha Tech 3 44:06.727

Andrea Dovizioso Italia/Ducati 44:12.828

Andrea Iannone Italia/Suzuki Ecstar 44:14.261

Danilo Petrucci Italia/Pramac Racing 44:15.542

Jorge Lorenzo Spanyol/Ducati 44:16.749

Jack Miller Australia/Marc VDS 44:17.264

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print