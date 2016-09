Madrid Tekad Patahkan Juara Liga Champions

MADRID, WOL – Sebagaimana diketahui, belum ada juara bertahan yang mampu mempertahankan gelarnya sejak Liga Champions berganti format. Hal ini menjadi target Real Madrid musim ini.

Menyandang status juara bertahan dengan mengalahkan Atletico Madrid di final, Mei lalu, Madrid akan mengawali kiprahnya musim ini dengan menjamu Sporting Lisbon. Tekad mempertahankan gelar tersebut dimulai pada Kamis (15/9) dini hari nanti di Santiago Bernabeu. Bek Madrid, Marcelo, merasa Madrid sudah berada di jalur yang tepat untuk bisa melakukannya.

“Tidak ada tim yang mampu menang beruntun di Liga Champions. Jadi tugas kita adalah untuk mencoba dan memenangkan Liga Champions musim ini,” tekad Marcelo baru-baru ini.

“Kami harus mencoba dan membangun seperti musim lalu. ini awal dari tujuan kami. Ini akan menjadi musim yang sulit, seperti musim lalu. Liga Champions tidak akan mudah tapi berada di jalur yang benar,” sebutnya.

“Madrid punya kemungkinan untuk bisa memenangkan Liga Champions, begitu juga dengan tim lain yang juga ambil bagian dalam turnamen ini,” tutupnya.

Untuk laga tersebut, kondisi Keylor Navas dikabarkan sudah pulih dari cedera. Namun kiper asal Kosta Rika itu belum cukup fit dan Kiko Casilla kemungkinan besar tetap menjadi starter. Cristiano Ronaldo, sudah comeback akhir pekan lalu, juga diprediksi tampil sejak menit pertama.(wol/aa/soccerway/livescore/data2)

Jadwal Kamis (15/9)

Grup E: Bayer Leverkusen vs CSKA Moscow, Tottenham Hotspur vs AS Monaco

Grup F: Legia Warsawa vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Sporting CP *SCTV pkl 01.45

Grup G: Club Brugge vs Leicester City, FC Porto vs Copenhagen

Grup H: Juventus vs Sevilla, Lyon vs Dinamo Zagreb

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print